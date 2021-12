Estas fueron las lecciones que nos dejó la película Luca.

Luca se convirtió en una de las películas más queridas por parte de los cinéfilos, quienes cayeron rendidos ante la producción de Andrea Warren y la dirección de Enrico Casarosa.

La cinta cuenta la historia de Luca, un monstruo marino que se convierte en ser humano cuando sale a la superficie. Por si fuera poco, la película tiene grandes lecciones a lo largo de 1 hora y 35 minutos que te compartimos a continuación.

Apaga la voz que te dice ‘no puedes’

Luca está temeroso de enfrentar el mundo exterior; sin embargo, su amigo Alberto lo invita a apagar las voces de su cabeza que solo lo limitan a cumplir sus sueños.

“Conozco tu problema. Tienes a un Bruno en tu cabeza. Sí. A veces también me pasa: Alberto, no puedes. Alberto, te vas a morir. Alberto, no te metas eso en la boca. Luca, es simple. No escuches al estúpido de Bruno”, señala una de las líneas más famosas del filme.

Rompe las reglas de vez en cuando como Luca

La familia de Luca siempre tuvo miedo de salir a la superficie por culpa de los humanos, quienes supuestamente capturaron a algunos monstruos marinos para tenerlos como esclavos.

Sin embargo, Luca desafía las reglas y logra cambiar su vida de la noche a la mañana con sus aventuras por Italia de los años cincuentas y sesentas.

No tiene nada de malo pedir ayuda

Aunque Luca parece ser un personaje muy solitario en las profundidades del mar, en Italia parece ser todo lo contrario cuando conoce a sus mejores amigos Alberto y Julia.

Luca conoce su amor por la astronomía gracias a un libro de Julia, mientras que se atreve a vivir en el mundo exterior gracias a la ayuda de Alberto.

Trabaja con metas claras para cumplir sus sueños

Luca, Alberto y Julia quieren ganarse una motocicleta para explorar el mundo, por lo que desde el principio se proponen ganar una competencia para lograr su objetivo.

Los tres personajes crean una estrategia para vencer a Ercole, quien pone a prueba la unión de los tres mejores amigos y su entereza para cumplir sus sueños.

Ser diferente es un punto a favor

Luca tiene miedo de ser descubierto, pues su apariencia de monstruo marino es motivo de sus inseguridades.

Al final de la película , el protagonista se da cuenta que ser diferente no tiene nada de malo, pues puede utilizar su peculiaridad para alcanzar sus más grandes sueños.

