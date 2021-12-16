Estos son los personajes de Toy Story inspirados en juguetes reales.

Las cintas de Toy Story están protagonizadas por múltiples juguetes, varios de ellos inspirados en la vida real y que prácticamente los puedes encontrar en cualquier juguetería. A continuación te damos una lista de ellos.

Señor (y Señora) Cara de Papa

Es uno de los personajes más populares de la saga que existe desde 1949, pero fue hasta 1951 cuando la empresa Hassenfeld Brothers (ahora Hasbro) compró los derechos. Existe en versión femenina y otros modelos.

Barbie y Ken

La escultural muñeca existe en el mercado desde 1959 y el muñeco se lanzó en 1961. En esta cinta, la muñeca es una Barbie Great Shape que se lanzó en los ochenta.

Army Men

Estos soldados están en el mercado desde 1938, al principio se vendían en pequeños empaques con solo siete figuras, después se pudieron conseguir con muchas más.

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Mono con platillos

El mono que sale en 'Toy Story 3' es Cymbal Monkey y es originario de Japón, cuando se activa debe tocar los platillos que sostiene.

Teléfono de Fisher Price

Es un personaje de la tercera película, se trata de un teléfono que ayuda a Woody a escapar de Sunnyside. Se lanzó en 1962 por Fisher Price y fue creado para enseñar a los niños a marcar un teléfono.

Slinky

El perro Slinky se basa en un juguete que existe desde los años cuarenta, es un resorte que ejecuta curiosos movimientos al moverlo, es de acero y se puede encontrar en varios colores.

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