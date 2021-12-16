10 cosas que no sabías de la película Moana.

Uno de los personajes más queridos de Disney es Moana, una joven muy valiente que desde pequeña demostró sus grandes capacidades para lograr lo que buscaba.

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Por ello, en esta ocasión te compartimos 10 datos curiosos de Moana, producción que debes ver una vez más.

Las cosas que no sabías de Moana

1. El significado de Moana, el nombre de la película y del personaje principal, es Océano, proveniente de hawaiano.

2. El personaje de Maui iba a ser el principal y ella iba a ser un personaje secundario en la producción de Disney.

3. La actriz que se encargó de la voz de Moana para su doblaje se llama Auli'i Cravalho. Tenía 14 años cuando grabó y es la princesa más joven de la historia de Disney.

4. Uno de los mayores retos de la película de Disney fue lograr que el océano fuese también un personaje en sí.

5. Dwayne Johnson, quien hace la voz de Maui, fue elegido por Disney para su trabajo en Moana.

6. Disney desarrolló herramientas nuevas para poder animar el cabello de Moana, distinto al de las otras princesas.

7. La producción de la película se inspiró en el cuerpo real de Dwayne Johnson para crear el cuerpo de Maui.

8. Pua es en realidad un cerdito. Grabaron a un puerquito para los ruidos de Pua. No son hechos por ningún actor de doblaje como los otros personajes de Moana.

9. La producción de Disney realizó una dura investigación sobre la vestimenta de la isla, para diseñar la ropa Moana y los otros personajes lo más idéntica posible a la real.

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10. Moana fue duramente criticada por no mostrar la representación de una diosa. Según la cultura polinesia, existen múltiples diosas en ella, pero ninguna fue representada en la película de Disney.

