Los fans enloquecieron con las fotos de Henry Cavill como Goku

En los últimos años, varios ‘live action’ de distintos animes, videojuegos y series animadas fueron un gran éxito y muy bien recibidos por los fans. Pero, durante varios años esto no fue así, hubo varios intentos de crear contenido de acción real y los seguidores se sentían insatisfechos y hasta molestos con los resultados de las películas o series que creaban.

La lista de live action’ que fracasaron es larga, ya fuera porque cambiaban completamente el sentido de la historia, los personajes no se parecían o los universos eran completamente distintos a lo que debería ser.

Con todo esto, muchos fans desean que el próximo ‘live action’ que veamos sea de Dragon Ball y fantasean con quién podría interpretar al poderoso Sayajin. Es por eso que las redes sociales estallaron cuando aparecieron imágenes de Henry Cavill como Goku.

Así luce Henry Cavill como Goku

El Goku perfecto no exist...



Se imaginan? Henry Cavill en una peli de Dragon Ball Z sería ÉPICO 💥 pic.twitter.com/oy4pvq57qN — Dragon Ball Latino (@DBHeroesOficial) May 15, 2024

Las imágenes se viralizaron en la red social X (twitter) y los comentarios no se han hecho esperar. La mayoría concuerda con que Henry Cavill luce increíble como Goku. Muchos afirman que estamos frente a un montaje, o que se trata de alguna imagen hecha con inteligencia artificial que hace que parezca que realmente Henry Cavill está realizando fotografías vestido como el poderoso Sayajin.

¿Hay planes para un live action de Dragon Ball?

La realidad es que no hay ningún plan de llevar a cabo un ‘live action’ de Dragon Ball. Después de la película que se hizo sobre este anime, la cual fue un rotundo fracaso, nadie ha levantado la mano para realizar una nueva adaptación. Es triste, pero se tiene que decir, no veremos a Henry Cavill vestido de Goku en la realidad. Muchos piensan que después del éxito que tuvo el ‘live action’ de Avatar: La leyenda de Aang y el de One Piece es justo y necesario uno del legendario Sayajin, pero hasta que nadie lo confirme, se vale soñar.

¿En qué proyectos anda trabajando Henry Cavill?

Henry Cavill está trabajando en varias películas de acción y comedia para este año. El actor también está muy involucrado en el remake de ‘Los Inmortales’ y hay rumores que afirman que también está trabando en una adaptación del universo de Warhammer para la televisión, pero aún no hay información oficial.