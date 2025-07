The Last of Us: por qué Neil Druckmann abandonó la serie antes de la temporada 3

Neil Druckmann, cocreador del videojuego “The Last of Us” y pieza clave en la adaptación televisiva en HBO, anunció su inesperada salida de la serie antes de que se iniciara el desarrollo de la temporada 3. Druckmann no se marchó sin expresar a los fans el motivo de su retirada: enfocarse completamente en su próximo proyecto como presidente de Naughty Dog, el estudio que dio vida a la exitosa franquicia.

Esta noticia fue confirmada tanto por Naughty Dog como por el medio The Ankler. Esto marca un cambio importante en el equipo creativo de una de las series más aclamadas de la plataforma.

Neil Druckmann se despide de The Last of Us antes de la temporada 3

Druckmann realizó un comunicado oficial donde aclaró los motivos de su salida del proyecto televisivo:

“He tomado la difícil decisión de retirarme de mi participación creativa en The Last of Us en HBO. Con el trabajo de la temporada 2 ya concluido y antes de que inicie cualquier desarrollo significativo de la temporada 3, este es el momento adecuado para enfocar por completo mi atención en Naughty Dog y en sus futuros proyectos, incluido escribir y dirigir nuestro próximo y emocionante juego, Intergalactic: The Heretic Prophet”

¿Qué cambia con la salida de Neil Druckmann de la serie de HBO?

Aunque se ha confirmado que Craig Mazin continuará como único showrunner, la ausencia de Druckmann deja dudas sobre qué pasará con la historia a partir de esto. Hasta ahora, su presencia garantizaba que el programa se mantuviera fiel al material original, además existía la posibilidad de enriquecerla con nuevas capas narrativas.

Druckmann fue el responsable de escribir o coescribir cinco de los dieciséis episodios de la serie de “The Last of Us”, además de dirigir dos de los capítulos, y fue pieza clave en la narrativa. Con su salida es probable que tenga que hacerse una reestructuración parcial del equipo de guionistas, aunque esto aún no ha sido confirmado por HBO.

¿Qué sabemos de la temporada 3 de “The Last of Us”?

La tercera temporada de “The Last of Us” ya fue confirmada; sin embargo, se desconoce cuándo será la fecha de estreno. Por ahora, solo queda esperar mientras los fans se preguntan qué pasará con la historia y si la salida de Druckmann se verá reflejada de forma negativa.

