Lanzan imágenes de los trajes de Madame Web y las critican, ¿por qué?

¡Las superheroínas están cerca! A unas semanas del estreno mundial de ‘Madame Web', la película está siendo duramente criticada (por no decir tundida) por los fans, pues lanzaron una imagen promocional con los trajes de cada una de las protagonistas, ¿qué pasó? ¡Quédate y te cuento!

¿Por qué a los fans no les gustó Madame Web?

Bueno, si eres un fan únicamente del UCM, no te parecerá rara la siguiente imagen, pero por el contrario, si eres un fiel seguidor de Marvel comenzando desde los cómics, notarás algo que no encaja tanto en cuanto a lo que espera un fan en una adaptación a película, ¡adelante con las imágenes!

¿Qué les parece el nuevo vistazo al Team que veremos en '#MadameWeb'? 🍿 pic.twitter.com/J3UTi9SEmw — El Mero Mero Palomero (@emmp_news) January 9, 2024

¿Lo notaste? Hay quienes dirán que no, pero cientos de internautas sí lo hicieron ayer en la noche cuando este promocional rondó cada sitio de internet y de inmediato comenzaron las críticas. No es la primera vez que pasa, pero todo fue debido a los trajes, ¿por qué? Pues bien, como lo comenté, un fan de los cómics sabrá que el traje original de Madame Web es negro con detalles rojos, elemento que la producción no siguió y fue lo que hizo estallar a los fans en contra de la empresa productora, ¡y hasta de la misma Dakota Johnson!

¿Cuándo se estrena Madame Web?

Madame Web será estrenada el 14 de febrero, esto después de que en noviembre pasado lanzaran el tráiler. Aunque hay muchos fans del Spider-verse, parece que esta película no está siendo de sus favoritas, ¿tú qué opinas?

La verdad yo ya cuento los días para verla, pues me parece fascinante ver como el Spider-verse se amplía y hemos visto que los fans de Marvel son muy fieles, pero también esperan que se cumplan sus expectativas o al menos que sean lo más parecido a los cómics, pero bueno, ¡leo tu opinión en las redes sociales de Azteca 7!