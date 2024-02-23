¡Jennifer Garner está de regreso! ¿Vuelve como Elektra?

¿Ya te enteraste? ¡Hay grandes noticias y aquí te las cuento! Quédate, pues el universo Marvel está regresando a los grandes personajes que en el pasado ya habían participado en sus películas, una de ellas: Jennifer Garner.

Jennifer Garner como Elektra

Regresemos al 2003, cuando una joven Jennifer Garner de 31 años debutó como Elektra, una asesina con una poderosa misión. En ese entonces, Jennifer compartió pantalla con Ben Affleck (quien es ahora su exesposo) como Daredevil. Dos años después, Garner regresó en su papel como Elektra para la película de su pseudónimo, logrando ser de las primeras mujeres con su propia película de Marvel. Fue desde entonces que Garner dejó de ser una actriz del Universo Cinematográfico de Marvel, pero un par de años después, Marvel cambió de director y la producción de películas elevó su calidad y estándares, lo cual hizo que en 2021, Jennifer mencionaba su decepción por no compartir esa etapa de la compañía

Es una lástima, sinceramente, porque una vez que Kevin se hizo cargo, todo se elevó: la escritura, la dirección, la comedia dentro de las historias que contaban. Y yo no tuve esa experiencia...

¡Aquí te cuento el secreto mejor guardado de Marvel!

¿Elektra reaparecerá en Deadpool 3?

Si bien, el rojade de Deadpool 3 es una realidad, ha tomado más del tiempo que podríamos haber imaginado para que se logre, pero gracias a ello, han salido a la luz diferentes noticias al respecto como... ¡El regreso de Elektra! Jennifer Garner regresará después de dos décadas al universo Marvel en su papel de asesina; ¿te cuento un secreto? Otro gran personaje que regresa con su actor original es Wolverine, ¿te imaginas lo increíble que estará?

La participación de Garner fue confirmada por un medio estadounidense apenas unos meses atrás, en julio, ¿ya la esperas? ¡Yo ya!

¿Cuándo se estrena Deadpool 3?

Bueno, bueno... Pero ya me imagino que quieres saber más sobre el estreno de Deadpool 3 y lo único que te puedo decir es que prepares tu outfit y hagas cardio, pues esta película viene recargada de risas y escenas de acción, así como lo hace Jennifer Garner, ¿sabías que ella hace sus propias escenas de acción?

Y bueno, regresando al estreno... Debido a retrasos en la producción, en octubre del año pasado, su estreno fue trasladado para noviembre de 2024, pero debido a la huelga de escritores, puede que vuelva a tener problemas, lo único que espero es que anuncien la fecha oficial, pero mientras, puedes prepararte viendo Daredevil este domingo 10 de septiembre por Azteca 7.

¿Thor iba a ser interpretado por alguien más? ¡Aquí te cuento!