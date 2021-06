Mark Wahlberg: de la cárcel a ser uno de los actores más exitosos.

Mark Wahlberg, se ha convertido en uno de los actores de Hollywood más queridos, logrando dejar atrás su problemática juventud. Recordemos que a los 13 años era drogadicto, posteriormente, cuando tenía 15 años, fue detenido una veintena de veces y a los 16 entró en prisión por dar una paliza a dos hombres vietnamitas.

Además, formó parte del grupo de su hermano Donnie New Kids on the Block; sin embargo, lo tuvo que dejar por sus adicciones. Una vez desintoxicado, se convirtió en rapero. Tras dos décadas, es un devoto padre de familia y productor.

El actor, nació en un barrio de clase obrera de Boston como el pequeño de nueve hermanos, sus padres se separaron cuando él tenía 11 años y aunque solo era un niño nadie lo podía controlar.

Me escapaba por la ventana y estaba fuera toda la noche con 12 o 13 años. Con 13 o 14 años dejé de ir al colegio. Mis hermanos mayores me enseñaron a colocarme con 10 años y me daban cervezas. Ellos pensaban que era divertido verme tambalearme. Muchos miembros de mi familia están ahora en Alcohólicos Anónimos. Pero no culpo a nadie. Creo que fue cosa mía llevarlo al siguiente nivel. Me metía en problemas todos los días y cometía actos violentos. A los 13, 14, 15 años tenía un problema bastante serio con la cocaína

Con 15 años, fue detenido en varias ocasiones por perseguir y tirar piedras a niños afroamericanos al grito de mata al negro. A los 16 asaltó a un hombre vietnamita por la calle y mientras le gritaba vietnamita de mierda aunque lo golpeó hasta dejarlo inconsciente.

El mismo día atacó a un segundo hombre del mismo origen al que dio un puñetazo en el ojo. Acusado de intento de asesinato por estos últimos altercados, Mark Wahlberg se declaró culpable de agresión grave y fue sentenciado a dos años de prisión. Aunque solo pasó 45 días entre rejas, el joven aseguró después que esta experiencia le cambió la vida.

A los 21 años el joven protagonizó la célebre campaña de calzoncillos de Calvin Klein que lo lanzó definitivamente al estrellato. Incapaz de mantener su carrera musical, utilizó la fama cosechada para probar suerte como actor.

Actualmente, el actor se encuentra grabando una nueva cinta sobre el exboxeador reconvertido en sacerdote Stuart Long. Para encarnar al personaje, el actor ha tenido que subir unos 20 kilos tal y como ha mostrado en sus redes sociales.