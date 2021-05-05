Mark Wahlberg y su sorprendente transformación física.

Mark Wahlberg, de 49 años, recientemente sorprendió a todos sus fanáticos al mostrar su impactante transformación física para su próxima película Father Stu.

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En esta cinta, interpretará a un boxeador convertido en sacerdote. Por esta razón, el actor aumentó más de 10 kilos en tan solo tres semanas. Tras ver su transformación, mostró el increíble resultado en las redes sociales.

Hay que recordar que, el actor de Hollywood, ofreció una entrevista, hace menos de un mes, donde le dijo a Jimmy Kimmel que planeaba engordar para este nuevo papel consumiendo comida chatarra y mucha cerveza.

El gran proceso de Mark Wahlberg

Sin embargo, Mark Wahlberg compartió una actualización sobre su progreso físico con sus más de 16 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

De esto hace tres semanas, ahora. Gracias a la cocina

En las imágenes que compartió el actor, se puede observar el impresionante cambio que logró, donde hay un cuerpo completamente ejercitado y una alimentación rigurosa, mientras que en la otra ya se aprecia un hombre completamente diferente sin la escultural figura que siempre lo ha caracterizado.

Además, explicó a sus seguidores que ya grabó las escenas de boxeo que tendrá el filme, las cuales rodó con su físico habitual, y ahora ya podrá interpretar la otra etapa de su protagonista con varios kilos de más.

Es cierto que el actor lleva una rutina muy estricta que lo obliga a tener una agenda muy programada, ya que suele irse a dormir sobre las 7:30 p.m, pero ahora ha podido descansar del entrenamiento al que se somete todos los días de la semana.

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