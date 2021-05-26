Mark Wahlberg subió 20 kilos para grabar ‘Father Stu'; mira las FOTOS.

Mark Wahlberg se dio a conocer por icónicos filmes en la industria cinematográfica, convirtiéndose en una de las personalidades más multifacéticas y talentosas de todo Hollywood.

Seguramente recuerdas al histrión por películas como Ted, Guerra de papás, Shooter, El sobreviviente, Sangre, sudor y gloria, y muchas otras más.

Sin embargo, el reciente proyecto cinematográfico del estadounidense puso a prueba su apariencia física.

Y es que el histrión subió 20 kilos para aparecer en Father Stu, cinta inspirada en la vida del boxeador Stuart Long, quien sufrió un accidente automovilístico y posteriormente se convirtió en sacerdote.

Millones de cinéfilos quedaron sorprendidos ante el compromiso de Mark Wahlberg con la cinta de Father Stu, pues el estadounidense apareció con sobrepeso, cara redonda y una apariencia que dejó de lado su cuerpo atlético.

Algunas fuentes cercanas al artista trascendieron que “el cocinero de los famosos” Lawrence Duran, fue el encargado de trabajar con Mark para engordarlo.

El famoso chef presentó una dieta de ocho comidas diarias para un total de 7 mil calorías, y Mark aceptó sin dudarlo.

“Llevo tanto tiempo a dieta para tener este cuerpo que ahora no dejo de pensar en comerme cualquier cosa que me pongan enfrente”, expresó Mark Wahlberg para los medios locales de su país.

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Mark Wahlberg trabaja para ponerse en forma de nuevo

Tal parece que Mark Wahlberg por fin terminó de grabar sus escenas como un hombre descuidado y subido de peso. Y es que el histrión reapareció en Instagram con un video para anunciar su reincorporación al gimnasio.

El actor apareció con una camiseta roja y se dejó ver con algunos kilitos menos tras semanas de estricto ejercicio. “¡Estoy de vuelta! Es momento de prepararme para el verano”, escribió el actor debajo de un video que ganó 1 millón de reproducciones.

Tal parece que la película Father Stu será un éxito en taquilla, pues el compromiso de todo el reparto está presente desde el día uno.

Prueba de lo anterior es que Mark Wahlberg subió de peso drásticamente para tomarse en serio su personaje y sorprender a los cinéfilos con su actuación.

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