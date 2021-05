Marvel: Las parejitas que también fueron novios en la vida real.

El Universo Cinematográfico de Marvel esconde algunos secretos que solo algunos fanáticos conocen. Y es que, múltiples actores, también fueron pareja en la vida real, dejando al mundo impactado con su romanticismo fuera de la pantalla grande.

Este año, Marvel continúa con otros estrenos, mismos que nos dejarán ver la maravillosa química entre los protagonistas. Todo está listo para ver producciones como Viuda Negra, Eternals, Spider-Man: No Way Home y Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos.

Por lo pronto, te presentamos la lista de actores que se enamoraron perdidamente fuera del set de grabación.

Robert Downey Jr. y Marisa Tomei

Estos actores fueron novios en la década de los noventas, cuando rodaron la película Only You. Estuvieron juntos cuatro meses, pero terminaron por razones que no compartieron con los espectadores. Recordemos que, los intérpretes del gran Tony Stark y la nueva tía May, tuvieron un coqueteo en la cinta Spider-Man: Homecoming.

Chris Pratt y Emily VanCamp

Se conocieron en la serie Everwood, donde interpretaron el papel de dos hermanos; sin embargo, anduvieron un par de años para después terminar misteriosamente. Recordemos que ellos también formaron parte del UCM, pues Emily debutó en The Falcon and the Winter Soldier como Sharon Carter y Chris Pratt tomó el papel de Star-Lord de Guardianes de la Galaxia.

Zoe Saldana y Bradley Cooper

Tuvieron un noviazgo de un año tras conocerse en The Words, filme donde dejaron ver su maravillosa química. La relación no continuó, pero se reencontraron en Guardianes de la Galaxia, donde Zoe encarnó a Gamora, mientras Cooper al introvertido Rocket.

Tom Hiddleston y Kat Dennings

Se conocieron en 2010, cuando iniciaron la producción de Thor. Debemos recordar que fueron los únicos actores que quedaron flechados durante su participación en el UCM. El romance se acabó en menos de un suspiro, pero los admiradores se quedaron con el recuerdo de sus muestras de cariño en todas las alfombras rojas.

Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen

Los actores se conocieron en Hank Williams, una voz a la deriva, donde crearon una buena química que cautivó a los fanáticos. Tras el éxito del filme, iniciaron una relación sentimental que nunca hicieron pública, pero que quedó inmortalizada con fotos de los paparazzi.

Recordemos que Hiddleston encarnó al misterioso Loki, mientras que Elizabeth dio vida a Wanda Maximoff/Scarlet Witch.

