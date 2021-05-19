Billy Porter será una peculiar hada madrina en la ‘Cenicienta’.

Luego de una extensa carrera en el cine, el teatro, la música y la televisión, Billy Porter será una peculiar hada madrina en el musical de 'Cenicienta'. El actor tendrá ese importante papel en la puesta estelarizada por Camila Cabello.

El papel que ocupará el artista es fundamental dentro de la trama del hada madrina e incluso dijo a la revista Variety que la “magia no tiene género”, ya que será una versión poco esperada del emblemático personaje.

No se trata de sexo. No se trata de sexualidad. No se trata de género. Se trata de magia. Se trata de ser el hada madrina de alguien, el padre, la persona, como quieras llamarlo. De esto se trata

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Billy Porter más allá de ser una 'hada madrina'

Billy Porter es originario de Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, estudió arte y actuación en el Carnegie Mellon University. Ha participado en puestas en escena como 'Kinky Boots', 'Grease', 'Jesus Christ Superstar' y 'Dreamgirls'.

En la pantalla grande ha actuado en diferentes películas, como lo fue su última participación en el cine al lado de Salma Hayek en la cinta 'Like a Boss'. En televisión, su participación en la serie 'Pose' fue la sensación.

Es además un ícono de la moda, pues siempre llama la atención por sus propuestas de looks en cualquier presentación o alfombra roja y es un constante defensor de los derechos de la comunidad LGBT.

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