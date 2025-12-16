Antes del tráiler de ‘Avengers Doomsday': estas son las escenas post-créditos que tienes que ver

Todos están hablando del supuesto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday , lo que ha generado gran expectativa entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, hasta ahora la producción no ha confirmado este avance y todavía hay incertidumbre sobre cuándo saldrá a la luz. Mientras tanto, algunos se preparan revisando las escenas postcréditos de otras películas de la saga para entender mejor lo que viene.

Lo cierto es que, después de Avengers: Endgame, ha habido pocas pistas claras sobre el futuro de la franquicia. Aun así, en algunos avances queda claro que el villano será Doctor Doom (Robert Downey Jr.) y que los superhéroes que lo enfrentarán provendrán de distintos universos.

En ese sentido, según el portal Indigo Geek, las escenas más importantes que debes volver a ver son:

Capitán América: Brave New World: Sam Wilson, como el nuevo Capitán América, se entera de las incursiones y de cómo ahora se enfrentarán a “otros héroes”.

Esta es la escena post créditos de ‘Capitan América: Brave New World’.|(ESPECIAL)

Thunderbolts*: El grupo de antihéroes, ya consolidados como “Los Nuevos Vengadores”, localiza una nave espacial que ingresa a la Tierra. Al parecer, pertenece a Los 4 Fantásticos, quienes provienen de otro universo.

Así es la escena post créditos de ‘Thunderbolts’.|(ESPECIAL)

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos: La Mujer Invisible está junto a su hijo, Franklin Richards, pero en un descuido lo deja solo. Es entonces cuando aparece Doctor Doom junto al menor.

Dr. Doom aparece en la escena post créditos de ‘Los 4 Fantásticos’.|(ESPECIAL)

¿Qué se ve en el supuesto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday?

En las primeras horas de este lunes 15 de diciembre, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir un supuesto tráiler de pocos segundos en el que aparece Steve Rogers en su motocicleta, mientras llega a su casa junto a Peggy Carter.

Ahí, el Capitán América sostiene a un bebé, que podría ser su hijo, quien en los cómics se llama James Rogers, según especulan algunos fans. Al final, aparece un cronómetro que podría indicar la revelación del tráiler completo.

No obstante, hasta el momento Marvel no ha confirmado que se trate de un teaser tráiler oficial, por lo que la posibilidad del regreso del Capitán América sigue siendo incierta.

A pesar de esto, se prevé que lleguen 4 teasers en los próximos días, antes de la revelación del tráiler que confirmaría la trama de la película.

¿Cuándo sale Avengers: Doomsday?

El estreno de Avengers: Doomsday está programado para el 18 de diciembre de 2026 en los cines de México. Así que aún falta tiempo para que la película más esperada del multiverso llegue a la pantalla grande.