FOTOS | Mexicanos exitosos en Hollywood, que aún no tienen un Oscar.

Es de gran orgullo destacar todo el talento mexicano que brilla en Hollywood, ya sea con su trabajo en dirección, como es el caso de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñarritu, o Alfonso Cuarón, o en fotografía como es el caso del Emmanuel Lubezki, o grandes estrellas de la época de oro.

En esta ocasión, te contamos qué talentos mexicanos están rompiéndola en Hollywood, y que sin duda su trabajo en grandes producciones internacionales es digno de admirar y por supuesto, no dudamos que en algún momento lleguen a alzarse con una o varias estatuillas doradas de los premios Oscar.

Eiza González

Siempre bella y talentosa, esta mexicana se ha abierto paso en Hollywood y poco a poco ha ganado un lugar en la industria cinematográfica, a pesar de las críticas que ha enfrentado, Eiza González ha brillado con luz propia, y no dudamos que pronto llegue a sus manos el papel que la convierta en nominada y ganadora de una estatuilla dorada.

Salma Hayek

Salma Hayek es memorable, es difícil de ignorar todo el trabajo que ha realizado en Hollywood, como actriz, productora, e incluso como embajadora de marcas de renombre.

Ansiamos verla de nuevo compitiendo por un Oscar, así como lo hizo en la terna de Mejor Actriz por su magistral trabajo en Frida, aunque, lo cierto, es que, en nuestros corazones ella es la número uno por ser una de nuestras más brillantes representantes en Hollywood.

Demian Bichir

A nadie le queda duda de que Demian Bichir es uno de los grandes talentos que ha visto crecer México, y por esa muchas razones más, nos llenó de orgullo acompañarlo en su carrera por el Oscar en 2012, por su actuación en Una Vida Mejor.

Sin duda, su gran talento lo sigue moviendo hacia una próxima contienda por el Oscar.

Diego Luna

Uno de nuestros queridos charolastras sigue dando batalla en Hollywood, y no deja de apostar por grandes proyectos de proyección internacional, así que, no dudamos que en algún momento pueda estar compitiendo por su primer Oscar.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos en cine, se vaticinaba una nominación como Mejor Actor de Reparto para Luna, pero, lamentablemente no ocurrió, pero este no es motivo de desilusión, ya que, el actor y productor, se encuentra pisando fuerte en Hollywood y su gran oportunidad podría llegar pronto.

Joaquín Cosío

¿Qué sería del cine mexicano sin Joaquín Cosío? Quizá al mencionar su nombre no te suene conocido, pero este gran actor, es uno de los pilares de la industria del cine mexicano, y quizá al mencionarte al “Cochiloco” te suene todavía más de quién estamos hablando.

Este actor mexicano ha trabajado en diversos proyectos hollywoodenses, dejando una huella imborrable junto a estrellas de talla internacional, y sin duda, es de reconocerse su presencia en proyectos cinematográficos, quizá un día de estos dé la sorpresa compitiendo por un merecido Oscar.

Da clic aquí y te contamos cómo será el protocolo para esta gala de premiación de los Oscar.

Gael García

Cómo no lo vamos a querer, si es uno de los más talentosos y guapos talentos mexicanos en Hollywood, podría llegar pronto el día en que Gael García, el otro querido charolastra, llegue a competir por una estatuilla dorada.

Es sin duda, uno de los talentos mexicanos más sobresalientes, y por esta razón, no perdemos de vista su trabajo.

Diego Boneta

Diego Boneta es uno de esos jóvenes talentos mexicanos que no nos cansamos de ver, y aunque en este momento de su carrera se encuentra muy enfocado en Luis Miguel, La Serie, ya ha dado chispazos en Hollywood, y no podemos esperar más para verlo de nuevo brillar en una gran producción, ya que, cuenta todo el potencial para actuar, cantar, y bailar, es todo un showman.

Eugenio Derbez

Si hay alguien que tiene talento y persistencia, es Eugenio Derbez, pues tras años de trabajar en televisión y de convertirse en un referente de la comedia mexicana, se fue a Hollywood en busca de nuevos sueños por conquistar.

Son varias las producciones en las que ha trabajado Eugenio, dejando en claro que los mexicanos sabemos brillar en donde quiera que nos paramos, y de hecho, la posición Derbez en Hollywood ha adquirido relevancia y peso, al ser invitado como jurado de la Academia de Cinematografía para elegir y votar por las películas seleccionadas para la contienda por un Oscar, y no dudamos, que su trabajo también pueda ser reconocido por todo lo alto con una estatuilla dorada.

Checa las fotos de nuestra galería y descubre qué otros talentos mexicanos están rompiéndola en Hollywood.

Son muchos los talentos mexicanos que nos representan con orgullo en distintas áreas de la industria cinematográfica, y este domingo de 25 de abril estamos por descubrir si tres mexicanos hacen historia en los premios Oscar al competir por una estatuilla en la categoría de Mejor Sonido, si todavía no sabes nada al respecto, dale clic aquí y descubre más sobre ellos.

Disfruta de todo el glamour en la entrega 93 de los premios Oscar, este 25 de abril en la pantalla de Azteca 7.

