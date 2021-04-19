El Sonido del Metal, fue hecho en México.

Sí, leíste bien, todo el trabajo de sonido que le valió la nominación de Mejor Sonido a “El Sonido del Metal” en los premios Oscar y en distintas entregas de cine, fue hecho en México y por supuesto, esto fue posible gracias al talento de 3 mexicanos.

Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, son los tres mexicanos involucrados en la producción y trabajo técnico de los sonidos que fueron empleados para dramatizar esta historia.

Baksht ha detallado que el trabajo fue grabado en Tepoztlán, Morelos, en el estudio de Carlos Cortés, y ha reconocido que para ellos es importante seguir realizando proyectos en México.

La producción del sonido para esta película se realizó en tres fases, algunos sonidos se fueron a grabar durante el rodaje, otros más se produjeron en el estudio de Tepoztlán, y finalmente el trabajo de postproducción se hizo también en México.

Todo el trabajo técnico de sonido de “El Sonido del Metal” ha sido elogiado y premiado en el marco previo al Oscar, por si no lo sabías, da clic aquí y entérate la carrera de estos tres mexicanos rumbo a la premiación más destacada de la industria cinematográfica.

Todos nos hemos emocionado con la nominación de los tres mexicanos que se encargaron de realizar toda la parte técnica de sonido para la cinta de “El Sonido del Metal”, pero ahora resulta de mayor orgullo, saber que México fue el país donde se realizó todo este trabajo.

Y es que, en realidad, “El Sonido del Metal” se apoya mucho en la experiencia del sonido para ayudarnos a todos a empatizar sobre la dura situación que pasa un baterista de metal cuando pierde la audición y tiene que adaptarse a una nueva forma de vivir, mientras se va alejando de su gran pasión.

El Sonido del Metal cuenta con seis nominaciones a los premios Oscar 2021, y sin duda, esta historia no ha dejado de sorprender, ya que, la actuación de Riz Ahmed ha sido impecable, y el trabajo técnico resulta notorio e innovador.

Este trío de mexicanos ha colaborado en distintos proyectos durante al menos 14 años, y sin duda, habrá que seguirles la pista, pues seguirán dando de qué hablar.

Por lo pronto, no te pierdas la gala de los premios Oscar, este 25 de abril por Azteca 7, y descubre si Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, logran alzarse con la estatuilla de Mejor Sonido.

