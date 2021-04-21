¿Con o sin cubrebocas? Premios Oscar en tiempos de pandemia.

La Academia de Cinematografía se ha encargado de afinar detalles y de generar condiciones adecuadas para llevar a cabo la gala de premiación de los Oscar, y mientras la pandemia por Covid-19, se ha generado gran expectativa en torno al protocolo de protección y medidas de sanidad para los asistentes.

A días de que se desarrolle la celebración más grande de la industria cinematográfica, la Academia ha terminado con el misterio y dieron a conocer más detalles sobre el protocolo que aplicarán para mantener protegidos a los nominados, invitados, presentadores, y personal técnico.

Antes del gran día...

Los asistentes al evento que viajaron para la entrega, estuvieron confinados por varios días, y antes y después de abordar su vuelo hicieron una prueba de PCR, y harán una más antes de salir rumbo a la gala.

Así también quienes se encuentren invitados al evento y residan en Los Ángeles, deberán de efectuarse también 3 pruebas de PCR para confirmar su estado de salud libre de Covid-19.

¿Los asistentes deberán usar cubrebocas?

Los asistentes no deberán usar cubrebocas mientras se encuentren en el escenario o frente a las cámaras, pero sí deben usarlo durante el tiempo en el que estén fuera de cuadro.

Además, a todos los asistentes se les tomará la temperatura durante el acceso a las instalaciones del Teatro Dolby.

Y la alfombra roja será reducida para que todos puedan circular con una distancia segura.

Mientras que, en el Teatro Dolby, está contemplado un aforo de 170 personas.

Así también se detalló que las presentaciones musicales previstas para esta premiación, se harán desde escenarios alternos al emblemático Teatro Dolby.

Da clic aquí y conoce los detalles sobre los shows musicales que podrás disfrutar en los premios Oscar 2021.

Después de la gala

Los eventos alrededor del Oscar, almuerzos, convivios entre nominados, y las fiestas, fueron suspendidos para evitar que las aglomeraciones se convirtieran en un riesgo para todos los nominados e involucrados en la premiación.

Bueno, no todas las fiestas fueron suspendidas, da clic aquí y entérate de los detalles de la fiesta que preparó Elton John y en la que cantará Dua Lipa.

Además, las famosas conferencias de prensa en la que los ganadores del Oscar pueden compartir más sobre sus emociones y ofrecer ampliaciones y explicaciones de sus discursos, serán realizadas de manera virtual y no en una sala llena de periodistas.

Sin lugar a dudas, la Academia de Cinematografía enfrenta un gran reto al efectuar este gran evento con todas las medidas protocolarias para hacer posible la gala presencial en la entrega 93 de los premios Oscar.

Sé parte de la historia y disfruta de todo el glamour en los premios Oscar, este 25 de abril por Azteca 7.

