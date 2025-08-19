El k-drama Mi Amor de Otra Galaxia llega a Azteca 7: fecha y hora de estreno

¡Mi Amor de Otra Galaxia llega a la pantalla de Azteca 7! La programación de K-Siete sigue expandiéndose, y ahora se ha ido fuera del planeta Tierra pues una historia de otro mundo aterrizará muy pronto. Entérate de todos los detalles sobre su estreno y adéntrate en esta nueva historia que te ha cautivado a más de uno.

¿De qué trata Mi Amor de Otra Galaxia?

Mi Amor de Otra Galaxia, o My Love from The Stars por su título en inglés, nos cuenta una historia de amor donde conocemos a Do Min Joon, un extraterrestre que ha vivido en el planeta Tierra por más de 100 años, él está a punto de regresar a su planeta de origen, pero antes de hacerlo se topa con Cheon Song Yi, una famosa actriz surcoreana, de quien se enamora perdidamente.

Con esta intrigante premisa conocemos que el regreso de Min Joon a su planeta será un problema, y tendremos que estar al pendiente de si su amor logra consolidarse en una relación o si por el contrario los problemas que esto implica sean mucho mayores de las que ellos creen. Este k-drama explora temas como el amor, el destino, la convivencia entre diferentes especies y la superación de prejuicios.

El Reparto de Mi Amor de Otra Galaxia

El reparto que confirma Mi Amor de Otra Galaxia es:



Jun Ji Hyun como Cheon Song Yi

Kim Hyun Soo como Seo Yi Hwa / Cheon Song Yi (Joven)

Kim Soo Hyun como Do Min Joon

Park Hae Jin como Lee Hwi Kyung

Jo Seung Hyun como Hwi Kyung (Joven)

Yoo In Na como Yoo Se Mi

Jun Ji Hyun es una de las actrices más icónicas y reconocidas de Corea del Sur, ha participado en otros títulos como: The Legend of the Blue Sea, Kingdom y Jirisan. Mientras que Kim Soo Hyun es uno de los actores más populares y aclamados de Corea del Sur, conocido por su carisma, su versatilidad y su habilidad para elegir proyectos exitosos, ha estado en dramas como Dream High, Moon Embracing the Sun, It’s Okay to Not Be Okay, Queen of Tears, entre otros.

¿Cuándo se estrena Mi Amor de Otra Galaxia?

Mi Amor de Otra Galaxia se estrena el próximo lunes 25 de agosto en punto de las 6:00 p.m., y podrás disfrutarla a través de la pantalla de Azteca 7, nuestro sitio web y la app TV Azteca En Vivo.