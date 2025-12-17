Mi Pobre Angelito 1 y 2: estos días y a esta hora podrás ver las mejores películas de Navidad completamente GRATIS

Las películas de Mi Pobre Angelito se han convertido ya en clásicos de clásicos, las cuáles casi por mandato obligatorio deben verse durante diciembre y más acercándose las fechas de Noche Buena y Navidad. Es por eso que en Azteca 7 te queremos consentir y traerte lo mejor de las aventuras de Kevin McCallister totalmente GRATIS, la cita la tienes:



Fecha: Domingo 21 de diciembre

Hora: 7:00 p.m. y 9:15 p.m.

Películas: Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York

Recuerda que podrás disfrutar de la transmisión totalmente gratis a través de la pantalla de Azteca 7, pero si no cuentas con una televisión cerca a la que puedas acceder te tenemos una alternativa: pues podrás ver las películas en nuestro sitio web o en la app TV Azteca En Vivo .

¿De qué trata y cuál es el reparto de Mi Pobre Angelito 1 y 2?

Si tú eres de esas personas que nunca ha visto ninguna de las dos películas más famosas de Macaulay Culkin , no te preocupes, te contamos de qué tratan nada más para que te de curiosidad y no te las quieras perder.

En Mi Pobre Angelito 1 encontramos a la familia McCallister, una familia bastante numerosa, la cual está planeando vacacionar en fechas decembrinas, entre mucho caos y justo antes de ir al aeropuerto, los McCallister olvidan a Kevin, quien se queda solo en casa en Navidad, pero además de tener que averiguar qué hará para no aburrirse se enfrentará a dos ladrones que quieren entrar a su hogar para robar. El reparto de esta primera es:



Macaulay Culkin

Joe Pesci

Daniel Stern

Josh Heard

Catherine O'Hara

Devin Ratray

Larry Hankin

Kieran Culkin

La secuela, Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, igualmente dirigida por Chris Columbus, nos topamos de nuevo con los McCallister, pero en esta ocasión Kevin no se queda en casa, vuela por accidente hacia Nueva York, donde se topa con los antiguos ladrones que querían robarle a su familia en la primera entrega, solo que ahora apuntan a un objetivo más grande: una juguetería. Además con el regreso del reparto original tenemos nuevos nombres:

