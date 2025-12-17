Se filtra el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day y deja pistas inquietantes sobre Sadie Sink

Luego de que se filtrara el supuesto primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day haciendo explotar, por segunda vez esta semana, el internet; los fans han comenzado a sacar conclusiones a pesar de la baja calidad de las imágenes. Pues parece que finalmente se tiene una revelación clave que da pistas de lo que se viene: al parecer, ya se conoce al personaje de Sadie Sink, quien podría conocer la identidad secreta de Peter Parker amenazándolo directamente. El material fue eliminado rápidamente por reclamos de derechos de autor, lo que para muchos confirma que no se trata de un montaje cualquiera, sino de un avance real que se mostró de forma privada.

¿Qué muestra el tráiler filtrado de Spider-Man: Brand New Day?

Según quienes lograron verlo antes de que desapareciera, el video es difícil de apreciar visualmente, pero el audio es claro. En él, el personaje de Sadie Sink lanza una advertencia directa a Spider-Man: sabe quién es realmente y está dispuesta a ir más allá que solo “borrar recuerdos”, una referencia directa al final que tuvo el mundo del personaje en No Way Home.

Los fans que alcanzaron a ver el video comentaron que la frase más impactante es sin duda: “No solo tus amigos olvidarán quién es Peter Parker”, lo que sugiere una amenaza mucho más grande y personal que cualquier villano reciente.

🚨 MAJOR UPDATE: The Spider-Man: Brand New Day trailer just dropped! 🚨



Both of them in one frame? My jaw is on the floor. 🕷️💥



Stay tuned for more ➔ @Zappin_Raw #SpiderMan #Trailer #Marvel #BrandNewDay #Spidey pic.twitter.com/7uTUEx1vXG — Zappin Raw 🎥🎬🍿 (@Zappin_Raw) December 17, 2025

Sadie Sink: ¿villana confirmada o distracción?

Desde que se anunció que la actriz de Stranger Things sería parte del casting, Sony decidió mantener el resto de la información relacionada con su papel en secreto absoluto. Esto solo hizo que se generaran miles de teorías en Internet; desde Jean Grey hasta Mayday Parker, pero tras este avance, un rumor gana fuerza: Sadie Sink interpretaría a Shathra, una villana multiversal capaz de cambiar de forma.

Sin embargo, Marvel tiene un largo historial de engañar al público con tráilers y personajes (ahí están los casos de MJ o Mysterio), así que no se descarta que todo sea una jugada para despistar.

Más sorpresas: Hulk y Punisher entrarían al juego

De acuerdo con lo que reportaron que se vio en el tráiler, también se aprecia una breve interacción con el “profesor Banner”, lo que confirma el regreso de Mark Ruffalo, además de la aparición de Frank Castle, el Punisher, interpretado otra vez por Jon Bernthal. Su presencia refuerza la idea de un tono más oscuro y callejero para esta nueva etapa de Spider-Man.

¿Cuándo saldrá el tráiler oficial?

Por ahora, Marvel y Sony no han confirmado absolutamente nada al respecto. Todo indica que Brand New Day se guardará su avance oficial para más adelante, mientras el estudio concentra la atención en Avengers: Doomsday. Aun así, esta filtración ya logró poner a Spider-Man en el centro de la conversación.

¿Qué piensas?

También te puede interesar: ¿A qué huele Bad Bunny? Fan que estuvo cara a cara con el cantante lo confirma y revela su perfume