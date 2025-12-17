Las últimas horas de Rob Reiner y Michele Singer: la cronología completa del crimen que sacudió Hollywood

Poco a poco, van saliendo más detalles de esta aterradora historia y cada uno de ellos impacta más que el anterior. Resulta que la tarde del domingo parecía ser un día normal en Brentwood, uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles. Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, tenían planes como cualquier pareja. Ellos tenían programada una cita de masaje y planes para cenar esa misma noche nada más y nada menos que con Barack y Michelle Obama. Horas después, ambos serían encontrados sin vida en su casa. Esto es lo que se sabe sobre las últimas horas de Rob Reiner y Michele Singer, según fuentes cercanas a la familia y autoridades.

Una tarde que terminó en tragedia

Todo comenzó cuando el terapeuta de masaje llegó como lo tenía planeado a la residencia con rejas blancas y no obtuvo respuesta. Tras insistir un buen rato, decidió llamar a Romy Reiner, hija del matrimonio. Ella acudió de inmediato junto a un acompañante con quien compartía casa. Al ingresar, Romy encontró el cuerpo de su padre y una escena brutal que la obligó a salir en estado de shock. Desde el exterior, su acompañante llamó al 911 para avisar a las autoridades.

Paramédicos y policías arribaron al lugar poco después. Romy no alcanzó a ver el cuerpo de su madre dentro de la casa; fue informada de su fallecimiento por los servicios de emergencia.

La investigación y el arresto de Nick Reiner

El martes, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles presentó dos cargos de homicidio en primer grado contra Nick Reiner, hijo menor de la pareja, de 32 años, quien vivía en una casa de huéspedes dentro de la misma propiedad donde ocurrieron los hechos. Fue detenido sin que este pusiera resistencia alrededor de las 9:30 p.m., a unos 15 kilómetros del domicilio familiar.

Las autoridades no han confirmado aún si las muertes ocurrieron la noche del sábado o la mañana del domingo. Lo único que se ha revelado es que el caso sigue bajo investigación.

La noche anterior: una fiesta y versiones encontradas

La noche previa, la familia había asistido a una fiesta navideña en casa de Conan O’Brien. Algunos asistentes señalaron un comportamiento errático de Nick y una supuesta reprimenda por parte de su padre, Rob Reiner. Sin embargo, una fuente cercana a la familia asegura que no hubo una discusión grave y que los reportes han sido exagerados.

Un caso que sacude a Hollywood y al mundo

Rob Reiner, ícono del cine, y Michele Singer eran figuras muy queridas en la industria y en círculos políticos. El fiscal Nathan Hochman calificó este tipo de casos familiares como “los más dolorosos y complejos” para su oficina.

La información ha sido revelada a cuentagotas. Por el momento solo queda esperar a que se revelen más detalles, pues por ahora Nick Reiner espera su primera comparecencia. Hollywood y el mundo observan con incredulidad y cuidado una de las tragedias más impactantes del 2025 y que nadie vio venir.

