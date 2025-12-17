Fue nominada a 11 categorías en los Oscars, las ganó TODAS y hoy cumple 22 años de haberse estrenado en cines

Esta película fue la última de una trilogía que cambió el cine, además fue nominada a 11 categorías en los Oscars, las ganó todas pero hoy en 2025 se cumplen 22 años de haberse estrenando en cines. La cinta que pasó a la historia en el ámbito del séptimo arte es la parte 3 del Señor de los Anillos , El Retorno del Rey.

En el 2001 se estrenó La Comunidad del Anillo, en el 2002 Las Dos Torres y en el 2003 El Retorno del Rey . Estas cintas en total tienen una durabilidad de 9 horas si se juntan las películas; pero, si las pones en las versión extendida, la duración es de 11 horas.

El director que dirigió la majestuosa trilogía del Señor de los Anillos es Peter Jackson, los guiones los hicieron Feran Walsh, Philippa Boyenes, Peter Jackson, los cuales se basaron en la obra de J.R.R Tolkien.

Los actores principales de esta saga fueron: Christopher Lee como Saruman, Cate Blanchet como Galadriel, Andy Serkis como Gollum, John Rhys-Davies como Gimli, Orlando Bloom como Legolas, Sean Astin como Sam, Viggo Mortensen como Aragorn, Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo.

¿Cuáles fueron las nominaciones de los Oscars que ganó el Señor de los Anillos, El Retorno del Rey?

Mejor guion adaptado

Mejores efectos especiales

Mejor mezcla de sonido

Mejor película

Mejor canción

Mejor banda sonora

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor montaje

Mejor diseño de vestuario

Mejor diseño de producción

Mejor dirección

7 datos que no conocías sobre la cinta, El Retorno del Rey a 22 años de su estreno en cines

El actor que dio vida a Pipin, Dominic Monaghan odiaba el tabaco, de hecho, entre cada escena tenía que beber un vaso de leche para evitar las náuseas, ya que cada que fumaba se le revolvía el estómago.

Con el Retorno del Rey ya en filmación y con La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, miles de fanáticos se reunieron en el set de filmación de la tercera parte, fue tanto el número de personas que el director Peter Jackson los vistió de Orcos para las escenas de las batallas, por lo que hubo muchos fanáticos que aparecieron en esta cinta como extras.

Peter Jackson le tiene miedo a las arañas, por lo que, Ella.-Laraña fue diseñada por el mismo.

En la escena donde Frodo es capturado por la araña gigante, muchos pensaron que el cuerpo del Hobbit era un muñeco, pero no. Elijah tiene un talento que es aguantar la mirada sin pestañear por mucho tiempo

Eowyn no era la única mujer que peleaba en el ejército de Rohan, ya que muchos jinetes que estaban ahí en esa escena fueron mujeres.

Miranda Otto que dio vida a Eowyn reveló que la escena donde pelea contra un Nazgul era muy agotador, la fatiga fue tanta que el actor que daba vida a este rey brujo tuvo que gritar que cortaran la cinta, ya que la actriz lloraba de agotamiento.

Cuando el rodaje terminó, Peter Jackson regaló a Andy Serkis que era Gollum y a Elijah Wood, dos de los anillos que se ocuparon durante la película.

