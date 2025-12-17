¿Qué le pasará a Krypto en Supergirl? La escena más dolorosa que ya preocupa a los fans de DC

El primer tráiler de Supergirl nos mostró una escena donde Krypto, el superperro que todos amamos en el filme de Superman, aparece gravemente herido en batalla. Muchos fans no dieron crédito a sus ojos y la verdad es que esta cinta tendrá varias sorpresas y momentos fuertes para los personajes. Y si te lo preguntabas, no es una escena al azar. Para quienes han leído el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, esta imagen anticipa uno de los momentos más duros y emocionales de la historia.

Krypto herido: la imagen que encendió las teorías

En el adelanto vemos a Krypto inconsciente frente a Supergirl, quien lo acaricia triste y con cierta carga de culpa. Aunque quisiéramos que no le pasara nada al perro, estas escenas no son casualidad. Es una señal clara de que la película no evitará el drama y los momentos duros. Gunn ya ha demostrado que no teme explorar el dolor emocional incluso en personajes adorables, y Krypto podría convertirse en el catalizador emocional de la historia.

Lo que pasa con Krypto en Woman of Tomorrow

En el cómic en el que inspira la película, Krypto es herido durante una batalla brutal, quedando fuera de combate durante una parte clave del viaje de Kara Zor-El. Este evento es un parteaguas que muestra el verdadero corazón de Supergirl, quien se había mostrado como una chica ruda, rebelde y fiestera.

Las lesiones que sufre el perro en la película probablemente tengan el mismo objetivo que en el cómic. Demostrar a Supergirl su fragilidad, vulnerabilidad y algo de responsabilidad.

¿Corre peligro la vida de Krypto?

Como sabemos que tú, al igual que muchos fans, te preguntas si esto significa la muerte del perro, es: No. Todo indica que la película respeta el espíritu del cómic. Sin embargo, su sufrimiento no será gratuito, pues su dolor ayudará a profundizar en el arco emocional de Supergirl y reforzar el tono más maduro y melancólico del filme.

Eso sí, aunque ya sepas lo que sucederá, incluso aunque hayas leído el cómic, te apostamos que esta escena nos hará llorar a todos en el cine. Lo mejor es que James Gunn sabe cómo hacerlo.

¿Qué es lo que más te emociona de esta nueva película?

