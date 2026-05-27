Muere pieza CLAVE de la carrera y legado de Michael Jackson, a los 71 años

Durante la madrugada del 26 de mayo a través del medio TMZ se informó el fallecimiento de John McClain a los 71 años de edad, un reconocido productor musical, ejecutivo discográfico, pero aún más sobresaliente, una parte fundamental del equipo de Michael Jackson ya que fue coejecutor del patrimonio de “El Rey del Pop”.

¿Cuál fue el papel de John McClain en la vida de Michael Jackson?

A lo largo de su trayectoria, John McClain fue pieza clave en la carrera de artistas de talla internacional ya que produjo música para Ice Cube y Dr. Dre. De igual forma fue ejecutivo de A&R y A&M Records con lo que ayudó a que carreras de Janet Jackson y Mark Wahlberg se posicionaran. Sin embargo, su carrera tuvo un gran reflector cuando comenzó a ser un pilar en la carrera de Michael Jackson. El productor formó parte de muchos proyectos de “El Rey del Pop”. Luego de la muerte de Michael Jackson McClain fue designado como coadministrador del patrimonio del intérprete de “Beat it” junto a John Branca mimos que realizaron estrategias financieras para convertir el capital del cantante en un negocio multimillonario.

Algunos de los proyectos en los que John McClain participó luego de la muerte de Jackson fue la reciente y exitosa biopic “Michael” estrenada en abril de 2026, el documental “This Is It” así como las canciones póstumas “Love Never Felt So Good" y "Much Too Soon".

John Branca se pronuncia tras la muerte de John McClain

Sin duda alguna John Barca y John McClain fueron una de las duplas más reconocidas en la industria musical, del marketing y los negocios, es por eso que John Branca envio un emotivo mensaje luego del fallecimiento de McClain. “John, uno de los grandes innovadores del mundo de la música y el marketing musical, era un visionario que veía más allá de lo mundano y hacia el futuro”, fueron algunas de sus palabras declaradas para le medio TMZ.

La pérdida del productor y estratega de negocios marca una gran pérdida ya que para muchos fans del “Rey del Pop”, él era una de las personas que en esta época actual represntaba un papel activo de lo que había sido la carrera del intérprete de “Thriller”.

¿De qué murió John McClain?

De acuerdo con los reportes, John McClain falleció en Malibú, de igual forma se sabe que previo a su muerte tuvo diversas complicaciones médicas aunque hasta el momento no se sabe si esto fue el motivo de su fallecimiento.