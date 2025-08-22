Michael Jackson quiso comprar Marvel para convertirse en superhéroe

Todos hemos soñado con convertirnos en nuestro superhéroe favorito alguna vez. Pero alguna vez habías imaginado que tienes tanto dinero como para querer comprar a Marvel y así poder convertirte en ese personaje. Pues eso es algo que solo se le ocurriría a Michael Jackson, te contamos la historia.

Michael Jackson y su sueño de ser superhéroe

Michael Jackson, reconocido mundialmente como el Rey del Pop, sorprendió al mundo con sus ambiciones más allá de la música. A finales de los años 90, el cantante no solo buscaba innovar en el entretenimiento, sino también adentrarse en el universo de los cómics. Su objetivo era claro: convertirse en un superhéroe de Marvel.

El Rey del Pop quería convertirse en uno de los X-Men

En 1999, cuando Michael se enteró de que se preparaba una película de X-Men, intentó lo que cualquier fanático con poder haría: postularse para el papel de Charles Xavier. Lauren Shuler Donner, productora de la cinta, contó que el artista llegó a las oficinas de Fox con la intención de reunirse con el director Bryan Singer, con una propuesta: interpretar al Profesor X.

Según Donner, Michael estaba dispuesto a todo, incluso mencionó que dijo que usaría maquillaje para encarnar al mutante. Sin embargo, la parte de la historia que todos conocemos es que finalmente el papel quedó en manos de Sir Patrick Stewart, quien ya era conocido entre los fans por su papel como el Capitán Picard en Star Trek.

El plan secreto: comprar Marvel

Pero la historia no terminó ahí, sabemos que Michael Jackson no se rendía fácilmente. En una entrevista posterior, Joe Jackson reveló que su hijo planeaba comprar Marvel y parte de Universal Studios en 2002. Michael era un fan que veía perfectamente la oportunidad de crear un universo cinematográfico con personajes como Spider-Man, los X-Men y muchos otros, adelantándose casi una década a lo que más tarde haría Disney.

El cantante era un visionario, pues incluso soñaba con abrir canales de televisión, restaurantes temáticos y parques de diversiones con la marca Marvel. Aunque muchos señalan que su verdadera intención era asegurar para sí mismo el papel de Spider-Man, pues no logró ser el Profesor X. Eso no le quita mérito a todos los planes que imaginó con la marca, ideas adelantadas a su tiempo.

¿Qué hubiera pasado si Michael lo lograba?

Es difícil saber qué es lo que hubiera pasado, probablemente Jackson habría logrado ser Spider-Man y la historia de Marvel sería muy distinta. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó y los papeles soñados por el Rey del Pop terminaron en manos de actores como Patrick Stewart y Tobey Maguire.

¿Crees que podríamos decir que Michael Jackson es el más grande fan de Marvel en la historia?

También te puede interesar: Cancelan la campaña de tarjetas de One Piece en famosa cadena de comida rápida en Japón