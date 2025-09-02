¿Se acabó la espera? Radiohead podría volver a los escenarios y estas son las pistas que dejaron

En las últimas horas, los fans del rock han comenzado a incendiar las redes sociales y a especular sobre el posible regreso de Radiohead, después de haberse despedido de los escenarios hace siete años. Todo comenzó después de que varios fanáticos de la banda reportaran en redes, el haber encontrado volantes en Londres y Copenhague, que supuestamente anuncian una serie de conciertos programados para los meses de noviembre y diciembre de este 2025.

¿Radiohead regresa a los escenarios?

De acuerdo con internautas, fue principalmente en Londres y Copenhague, donde se encontraron volantes que anunciaban conciertos programados para los últimos dos meses del año. No obstante, se han encontrado reportes similares en Bolonia, Italia, y Madrid, España, situación que aumenta las expectativas sobre algún anuncio oficial por parte de la banda que desmienta o confirme las especulaciones.

El regreso paulatino de Radiohead

Es importante señalar que, las noticias relacionadas con el regreso de la banda, no son del todo nuevas, pues a principios de este año se subastaron supuestos boletos para una gira que tendría la banda, esto con fines benéficos para apoyar a los damnificados por incendios en Los Ángeles.

Lo único cierto es que aún no se sabe nada seguro, pues de manera oficial ninguno de los miembros o allegados cercanos no ha confirmado alguno de los rumores. Por lo que aún faltará para que los fans puedan escuchar en vivo a Creep y Karma Police.