Mánager del rapero venezolano Canserbero confiesa su asesinato

La muerte del famoso rapero venezolano el pasado 26 de diciembre dio un giro inesperado, pues la Fiscalía de Venezuela reveló una serie de videos en donde Natalia Améstica confiesa haber asesinado a Tirone González, mejor conocido como Canserbero y a su entonces pareja, Carlos Molnar en 2015.

Programa 21 de diciembre 2023| Falleció la periodista Cristina Pacheco

¿Cómo fue la verdadera muerte de Canserbero?

El caso se reabrió en noviembre y el cuerpo del rapero fue exhumado para realizar nuevas investigaciones. En uno de los videos, Natalia Améstica reveló que drogó a Canserbero y a Molnar su pareja en ese momento y después los apuñaló. Mientras que su hermano y miembros del servicio Boliviano de Inteligencia Nacional la ayudaron a encubrir el crimen y culpar a Tirone González, organizando una pelea y arrojando el cuerpo de Canserbero desde la ventana, para que pareciera un suicidio. Se dijo que la pelea entre ellos comenzó luego de que faltaran en la entrega de un dinero y el rapero tomara la decisión de despedirla de su trabajo.

“Sin saber qué hacer, desesperada, llame a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación, él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y ellos se encargaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicidio” confesó Natalia Améstica.

¿Qué era Natalia Améstica de Canserbero?

Natalia es la exmánager del rapero venezolano, estuvo casada con Molnar, pero se desconoce con exactitud cuánto tiempo, además de tener dos hijos. Por el momento no existe mucha información de Natalia, pero se sabe que ella y su hermano Guillermo Améstica estuvieron implicados en la última gira de Canserbero en Chile y Argentina, pues en su confesión expresó que los motivos para asesinar a González y a Molnar fue porque el primero de ellos ya no quería continuar con ella como mánager y Molnar no quería reembolsarle los gastos de los boletos del viaje de Sudamérica.

Luego de los asesinatos, su hermano Guillermo, la ayudó a idear el plan para responsabilizar al cantante de todo lo sucedido. Así ella se convirtió en la única testigo del crimen y su versión nunca fue cuestionada por los cuerpos de investigación, ya que habían sido sobornados por su hermano.

Hasta el momento, seis personas han sido detenidas por el asesinato, además de los funcionarios que recibieron dinero por parte de los hermanos Améstica para encubrir el crimen.

“Canserbero puede descansar en paz” dijo Saab, el fiscal general quien comparó el crimen con el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur en Estados Unidos en 1996, a los 25 años.

Te puede interesar: Esta es la canción con la que Canserbero habría predicho su muerte