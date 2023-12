Esta es la canción con la que Canserbero habría predicho su muerte

Han pasado casi nueve años desde que Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, murió. Sin embargo, quedaron muchos cabos sueltos que poco a poco se han ido resolviendo, esto gracias a que el Ministerio Público de Venezuela decidió reabrir el caso.

¿La exmánager de Canserbero lo mató? Recientemente se difundió un video de Natalia Améstica, exmánager del cantante, quien confesó haber asesinado al cantante y a su esposo Carlos Molnar por una serie de diferencias laborales. No obstante, planeó todo para que pareciera un suicidio.

Sentada en una silla, Natalia Améstica narró, frente a una cámara, las escenas previas a la muerte del Canserbero. Así mismo, relató que atacó primero a su esposo Carlos Molnar y Canserbero presenció los hechos, por ello trató de justificarse al decir que fue un ataque de ira.

“Quien me ve es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. El cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)", continuó su relato.

También reveló que con ayuda de su hermano decidió lanzar el cuerpo de Canserbero por la ventana para simular que se trató de un suicidio. “El cuerpo de Canserbero lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio.

#REALIZADAS ayer #26Dic y hoy #27Dic las dos audiencias de delación ante el #Tribunal de la causa del CASO #CANSERBERO.



1) #Ayer se llevó acabo la Audiencia de #Delación ante el Tribunal 2do de Control AMC, por parte de NATALIA AMESTICA ( de origen chileno ) quien contó con… pic.twitter.com/NZtjYV40j2 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 28, 2023

¿Canserbero predijo su muerte?

La mañana del pasado 26 de diciembre, la fiscal Tarek William Saab recordó una de las canciones más icónicas del rapero, misma que posiblemente habría predicho su muerte. “Quiero compartir la canción ‘Jeremías 17:5′ de Tirone [nombre de pila de Canserbero] que hoy puede ser vista como profética y premonitoria”.

Se trata de la pista que cierra su álbum “Muerte”, la cual dice:

“Cuídese de la envidia, mijo”

Mirándome a los ojos, mi vieja, descanse en paz, ya una vez me dijo

Y que razón tenía al advertirme de esta vida puerca

No críes cuervos, o arrancaran tus ojos de sus cuencas

Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa

Y la realidad es tanta mentira

Perros tratando de invadir mi propiedad priva’ mientras dormía



Buscando robar mis hembras, mis reales, mi comida

“Maldito sea el hombre que confía en otro hombre”

Gran verdad en esa frase se esconde

Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía

En alguien en el planeta de la hipocresía

¡Válgame, soy un iluso! Tan bravo que me la doy

Y el abuso es natural que en contra de mí den uso

Mundo sucio donde todos piensan solo en ellos mismos



Malditos mil veces, títeres del egoísmo

Esta es pa’ ti, pa’ ti, tú que me traicionaste a mí

Me das la mano, con tu cara ‘e “yo no fui”

Y yo inocente te la di porque todavía no sabía

Que tu risita venía con la fecha ya vencía

Esta canción no es para nadie

Que no tenga ganas de matar a alguien por falso y co... ‘e su madre

Otra mano con puñal en mi dorsal

La mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar

El más traidor puede que lo tengas de frente

Bebiendo tus frías, o compartiendo tu cena caliente

Ojalá se ahoguen los que siempre mienten

Y una vez en el infierno, que se quemen para siempre

Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio

Que por un negocio te puede dar chuzo

Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos

Pero el odio me enseñó a ser un lince, nunca un pen...”