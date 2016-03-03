NCIS Los Ángeles: detectarás al Hombre Gris #PonleAl7 9:30 pm
3 de marzo - Un hombre que trabajaba para la marina y la CIA ha sido secuestrado; lo que él sabía lo convertían en blanco fácil, pero ¿será ese el móvil?
Un grupo de maleantes perpetran un secuestro durante la pelea de unos chicos que abusan de los vagabundos. La víctima es un hombre que trabajaba para la CIA y la marina con muchos secretos que guardar. ¿El crimen tiene qué ver con lo que él sabía? Averígualo.
Kensi y Deeks desmarañan la realidad para dar con los responsables, pero no pueden hacerlo solos; el equipo de NCIS debe intervenir.
Por otra parte, Sam debe lidiar con que su hija ya tenga un teléfono celular, sobre todo con la forma en que lo ocupa.
Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.