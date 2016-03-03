NCIS Los Ángeles: detectarás al Hombre Gris #PonleAl7 9:30 pm

Un grupo de maleantes perpetran un secuestro durante la pelea de unos chicos que abusan de los vagabundos. La víctima es un hombre que trabajaba para la CIA y la marina con muchos secretos que guardar. ¿El crimen tiene qué ver con lo que él sabía? Averígualo.

Kensi y Deeks desmarañan la realidad para dar con los responsables, pero no pueden hacerlo solos; el equipo de NCIS debe intervenir.

Por otra parte, Sam debe lidiar con que su hija ya tenga un teléfono celular, sobre todo con la forma en que lo ocupa.

Intégrate a la acción con NCIS Los Ángeles de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7.