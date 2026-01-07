Nick Reiner se queda solo; su abogado abandona el caso

Luego de que encontraran el cuerpo sin vida de Rob Reiner y su esposa Michele Reiner, el principal y único sospechoso fue su hijo Nick Reiner, de 32 años. Después de unas cuantas horas, la policía lo detuvo y lo acusó de asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de asesinatos múltiples. Sin embargo, hace unas horas se reveló que el abogado del presunto culpable, Alan Jackson, se retiró del caso durante la comparecencia de este miércoles.

¿Por qué se retiró del caso el abogado de Nick Reiner?

Por el momento, se desconoce el motivo que llevó a Jackson a abandonar el caso; esto se debe a que tiene una orden de protección que le prohíbe hablar sobre el caso. Lo que sí sabe es que a Nick se le fue asignada una defensora pública, Kimberly Green. Debido a este retraso, el caso regresará a la corte el próximo 23 de febrero; mientras tanto, permanecerá en la cárcel sin derecho a fianza.

Lo que se sabe del juicio por el asesinato de Rob Reiner y su esposa

En cuanto al juicio, se sabe que en la comparecencia del día de hoy ante el juez, Nick no se declaró ni culpable ni inocente por las acusaciones de asesinato de sus padres. En el juicio permaneció callado, sin decir palabra; en el único momento en el que se le escuchó fue cuando el juez le preguntó si renunciaba a su derecho a un juicio rápido, a lo que respondió: “Sí, estoy de acuerdo, su señoría”.

|Crédito: Rommel Demano/Getty Images

Se le ordenó permanecer tras las rejas en el Centro Correcional Twin Towers en el centro de Los Ángeles. Se tomó la decisión de que permaneciera sin derecho a fianza luego de su primera comparecencia ante la corte el 17 de diciembre.

Qué hará la defensa de Nick Reiner

No hay una estrategia clara ni información oficial, pero según fuentes de ABC News, reportaron que la defensa buscó recopilar toda la información sobre el historial psiquiátrico y de abuso de sustancias de Nick. Fue por eso que se le mantuvo bajo vigilancia para evitar que se quitara la vida. Sin embargo, según informes, este miércoles fue retirado de la vigilancia antes de su audiencia este miércoles.

Líneas de ayuda en México y CDMX

Si tú o alguien cercano necesita apoyo, existen líneas gratuitas y confidenciales:

Línea de la Vida: 800 911 2000 (24/7, atención nacional)

911, opción 4: Atención a crisis emocionales

LOCATEL CDMX: 55 5658 1111

Consejo Ciudadano CDMX: 55 5533 5533

Y recuerda, buscar ayuda no es señal de debilidad, es un acto de responsabilidad y amor.

