La relación más tóxica del actor Juan Ríos.

Sabemos que una relación tóxica es aquella en la que una de las dos partes (o las dos) a pesar de amar, hace daño de forma constante, ya sea física o psicológicamente, lo importante es saberlas identificar y salir de ahí, y Juan Ríos lo tiene muy bien identificado.

“En el sentido de mi personaje y con el personaje de Andrea Noli, un matrimonio disfuncional, el manejo del tiempo puede hacer de las suyas, si no estamos al tanto de esos sintomas de cuando una relación se va haciendo tóxica y si no somos conscientes de nuestras acciones de como hablamos, como actuamos, como nos dirigimos hacia la otra persona y perdemos la línea de respeto, de pronto cualquier cosa lo vas a ver como negativo. Solemos juzgar al otro y tacharlo como persona tóxica pero también nosotros podemos ser los tóxicos en muchos momentos de forma inconsciente, vas dando las cosas por hecho y como ya estás con la otra persona, te sientes seguro de tenerla y dejas a un lado otras cosas de valor”.

Amigo date cuenta.

Casi todos, por no decir todos, hemos pasado por una relación así, y el actor no se escapa.

“¡Claro! Incluso con mi relación actual hemos tenido algunos problemas, pero el trabajo que se tiene que hacer debe ser mutuo, el ir a terapia y no sólo de terapia de pareja, si no personal es esencial. He estado en relaciones donde han sido demasiado intensas. Últimamente no tanto pero creo que durante la pandemia y el encierro, tener que convivir casi forzada y compartir un espacio por demasiado tiempo puede ser difícil”.

Es fácil decirle a alguien “amiga date cuenta”, pero que te lo digan, sí pesa, el actor que también lo podemos ver en la obra Los Chicos De La Banda, nos lo dice.

“Yo he dicho y me han dicho, aunque honestamente con mis amigos o con mi familia, casi no me meto porque precisamente no me gusta que se metan en mis relaciones”.

Un actor 360.

A Juan Ríos Cantú, lo hemos visto en proyectos en pantalla grande y televisivos, sin olvidar el teatro, y este último es el favorito del actor.

“Gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar en los tres diferentes medios, pero sin duda el teatro, y actualmente regresar a los escenarios es fantástico. Para mí es un eje fundamental, el arte de conectar con las personas, en el momento presente, es maravilloso, una obra te debe de invitar a reflexionar”.

Hablando teatros y escenarios, recientemente el actor que da vida a Jairo en el capítulo Tóxicos en Un Día Para Vivir tuvo una anécdota con su actual pareja para recordar por siempre.

“Yo no quería apresurar pero después de 13 años creo que era justo y necesario, estaban planeando darme a mí una sorpresa, pero descubrí que me iban a sorprender con la presencia de Pablo en las butacas y dije bueno yo también quiero aprovechar para decir algo, y lo hice a través de un poema de Luis Cernuda que se llama Si El Hombre Pudiera Decir, y es un poema que se me hace pertinente porque habla justamente de como un poeta en España, fue exiliado o autoexiliado a México por el conservadurismo que se vivía en aquel entonces, me parece que si bien hay grandes avances en materia de derechos y libertades sexuales, aunque las leyes digan otra cosa, los usos y costumbres siguen arraigados al pasado. El amor es algo que se debe de vivir naturalmente y se considera a la comunidad gay como si fueramos contranatura o algo anormal y si nosotros no lo vemos como algo normal y natural ¿cómo lo va a poder ver los demás? El teatro para mí es como un templo, lo considero más que una iglesia y que mejor que hacerlo en un escenario y con un poema”.

Para finalizar y no perderte Un Día Para Vivir, el actor nos dijo porqué fue el episodio más divertido. “Es el único en el que no sólo un personaje tiene 24 horas de vida, son dos los que están en esa línea de la muerte y vamos a ver si los dos cambian para ganar tiempo o de plano se siguen peleando, trabajar de nuevo con Andrea Noli, quien es una gran actriz y amiga, hizo con su personaje como el más tóxico que he tenido, agradezco a todo el equipo, a Carlos Díaz como nuestro hijo, con Julián Soto y además de María José Magan, quién es la constante de esta serie y hace un trabajo espléndido”.

