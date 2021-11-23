La dura venganza de la actriz Issabela Camil.

Cada episodio de la serie Un Día Para Vivir, cuenta con grandes talentos, y en esta ocasión, es turno de la actriz mexicana Issabela Camil, en el capítulo “El Castigo”. donde interpreta a Sara, una mujer, que tras el asesinato de su marido y su bebé, pierde toda la felicidad que tenía.

Una venganza no tan dulce.

Para muchos, la venganza es el acto con el que se sella un castigo, para satisfacer ese deseo de compensar un daño. Lo cierto es que cada venganza, no te llevará a sanar.

En este capítulo, Sara toma justicia por su propia mano y mantiene secuestrado al presunto asesino de su familia, ya que la justicia al no presentar pruebas lo deja en libertad. Y es aquí cuando entra Ella (la muerte) para advertirle a Sara que le quedan 24 horas de vida.

Para Sara, la muerte es algo que no la aterra, al contrario sería un camino fácil para terminar con su profunda depresión. Pero muy en el fondo sabe que no está haciendo las cosas bien, y que tiene que ponerle fin a ese asunto pendiente, que por venganza se añadió.

¡Hey! No te quedes sin ver:Todo sobre ELLA, el personaje de María José Magan en Un Día Para Vivir.

Las horas pasan y el reloj de vida de Sara, está en su contra. Poco a poco va investigando más sobre este crimen y descubre que la persona que tiene encerrada, efectivamente no es la culpable, sólo estuvo en el momento incorrecto.

Los verdaderos culpables están fuera y muy cerca de ella… ¿Podrá dar con ellos? ¿ganará vida extra? Descúbrelo aquí:

Un Día Para Vivir | El Castigo.

Haz CLIC AQUÍ para ver todos los capítulos de Un Día Para Vivir.