Los casos médicos que superaron los límites de lo real en The Good Doctor.

No cabe duda que con cada capítulo de The Good Doctor, nos hace sentir como un residente más del hospital San Jose St. Bonaventure. Sus historias se ven reflejadas bajo el conocimiento médico que muchos no tenemos (a menos que seas personal de salud y digas “claro, eso es tan obvio”). Pero no todos los casos médicos aquí presentados son reales.

The Good Doctor es desarrollada por David Shore (creador de la serie Dr. House) y Daniel Dae Kim (productor y actor en Hawaii 5-0 ). Es protagonizada por Freddie Highmore como el Dr. Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio, que pese a las adversidades y críticas, el demuestra su alta capacidad para resolver los problemas médicos, tanto en urgencias como en operaciones programadas.

Más allá de la realidad.

Si bien, vemos casos que sí están basados en casos reales como el del chico que entró con drogas en el estómago y para no ir a la cárcel se escapa del hospital. También hay casos con alta dosis de paracetamol, perdón, de ficción, aquí te los decimos:



En los primeros episodios de la temporada 1, vimos una escena donde el Dr. Shaun llega a la sala de operaciones y se coloca una mascarilla quirúrgica alrededor del cuello, sin cubrir su rostro. No necesitamos ser grandes médicos para saber que desde las prácticas piden que antes de entrar ya deben de tener listo y puesto su uniforme quirúrgico equipo, salió perfecta la escena pero no tuvieron cuidado con esos detalles. Ya en temporadas siguientes, en una ocasión el Dr. Meléndez entró así casual y el mismo Dr. Murphyle hizo la aclaración de que está prohibido entrar sin su equipo. ¡Bien ahí Shaun!

En la temporada 3, un paciente llega a la sala de urgencias con un pez vela en la pierna y él pide no destruir su “tesoro”. En la actualidad sabemos que en un hospital vale más la vida de una persona que un objeto, entonces se haría lo más lógico y retirar por partes o entero dicho pez para operar al paciente.

En el capítulo Fractura , una paciente pide que en su operación de la pierna (de alto grado) no se use ningún tipo de narcótico por su posible recaída a las adicciones, entonces sería una cirugía sin anestesia. ¿Complicado? Mucho y más para los cirujanos que no pueden trabajar con prisas para evitar dolor o realizar cada paso sin que la paciente se mueva. De acuerdo con una Anestesiologa y un Cirujano General, comparten la idea de que se tienen que ver dos panoramas: Desde el punto de vista quirúrgico no se puede por dichas complicaciones, y desde el punto de vista anestésico, hay sedación sin opioide (un grupo amplio de medicamentos analgésicos), que es igual a la anestesia sin narcóticos y más en un país de primer mundo. De igual forma, la parte ética del cirujano no se puede quedar atrás, por los protocolos a realizar.

Otro episodio nos muestra como un paciente muy grave, no está dispuesto a aceptar un trasplante de hígado de un asesino convicto. Actualmente no existe una ley contra la donación de órganos por parte de reclusos, aunque muchas cárceles de varias partes del mundo no lo permiten debido a que los presos enfrentan mayores posibilidades de contraer una infección y se ponga en riesgo su vida.}

TE RECOMENDAMOS: #FOTOS ¡Entérate! ¿Por qué Freddie Highmore por poco rechaza The Good Doctor?



En la temporada 2, el Dr. Meléndez (Nicholas Gonzalez) trata a un paciente con anorexia extrema, por lo que la Dra. Lim (Christina Chang) propone la estimulación cerebral profunda, la cual implica la creación de pequeños orificios en el cráneo para implantar los electrodos en el tejido cerebral. Si bien este proceso se usa para afecciones del Parkinson o algún tipo de TOC, pero no se ha aprobado su uso para tratar la anorexia.

Para finalizar, no es un caso médico, pero sí de trámites y reglamentos hospitalarios. El Dr. Andrews (Hill Harper), director del hospital San Jose St. Bonaventure, debe encontrar un nuevo Jefe de Cirugía mientras el Dr. Glassman (Richard Schiff) se somete a quimioterapia. ¿Qué podrá hacer? Pues claro, nombrarse así mismo Jefe de Cirugía, pero mantiene su papel directivo (a la chica de RH no le gusta esto). Dicha doble función representa algunas cuestiones de conflicto de intereses y éticos, por lo que es imposible que un Hospital tanto privado como gubernamental acepte que una persona tenga dos puestos.

Lo que sí es un hecho, es que en cada episodio nos da nuestra alta dosis de emoción y empatía con los personajes. Y más allá de la ficción, The Good Doctor nos da escenas bastante humanizadas que se adaptan a las distintas situaciones.

¿Lo sabías? Pues tienes una razón más para no perderte #TheGoodDoctor. 🩺



Lunes a jueves 5:30 p.m. por @aztecasiete. https://t.co/m0eM01Lxju pic.twitter.com/V5gLFhgoFa — Azteca 7 (@AztecaSiete) January 17, 2022

No te pierdas de lunes a jueves The Good Doctor por nuestra señal de Azteca 7.



¡Estás en el canal correcto!