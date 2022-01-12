FOTOS | ¡Entérate! ¿Por qué Freddie Highmore por poco rechaza The Good Doctor?

En The Good Doctor, vemos la vida del Dr. Shaun Murphy, un joven cirujano con un cuadro de autismo y síndrome del sabio, el cual trabaja en el hospital St. Bonaventure de San José, California. Esta serie se ha convertido en la favorita de muchas personas, tanto por los casos médicos, el reparto y la gran capacidad de Shaun para resolver cada conflicto, pero ¿Te imaginas esta producción sin el mero mero Freddie Highmore?

¿Qué lo convenció de participar?

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Esta serie actualmente cuenta con cuatro ediciones y muy pronto saldrá a la luz la quinta temporada, claro con nuevos personajes y uno que otro fuera ¡qué sad!

Recordemos que nuestro buen amigo Freddie Highmore, ha participado en exitosas cintas como Charlie Y La Fábrica De Chocolates y también en otras series como Bates Motel, y bien si tiene gran experiencia ¿por qué no iba a aceptar este proyecto? Pues dale clic a cada foto y entérate de los motivos.

No te pierdas The Good Doctor de lunes a jueves por nuestra señal de Azteca 7 y si quieres ver uno que otro capítulo, da clic aquí.



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