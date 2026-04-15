Este sería el setlist de 31 Minutos para su concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX

El concierto gratuito de 31 Minutos será pronto una realidad en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo. El 30 de abril de 2026 a las 19:00 horas, y aunque no hay setlist oficial confirmado, es posible anticipar qué canciones podrían sonar, basándonos en los shows y canciones recientes y los favoritos del público mexicano de toda la vida.

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Este es el posible setlist de 31 Minutos en CDMX

Si eres fiel seguidor de 31 Minutos y los has visto en varios de sus conciertos, sabes que hay clásicos que nunca faltan. Si nos basamos en esos datos, tomando en cuenta los favoritos del público, este es el orden más probable para el concierto gratuito.



Yo nunca vi televisión

Mi muñeca me habló

Tangananica Tangananá

Bailan sin cesar

Equilibrio espiritual

Ratoncitos

Diente blanco, no te vayas

La señora interesante

Arwrarwrirwrarwro

Doggy Style

Señora, devuélvame la pelota o si no no sé qué haré

El dinosaurio Anacleto

Lala

Nunca me he sacado un 7

Rin Rin Raja

Estrechez de corazón

¿Por qué estas canciones?

La selección de canciones, como ya mencionamos, no es al azar. Primero hay que tomar en cuenta que 31 Minutos suele construir sus shows con: Canciones icónicas del programa, momentos humorísticos entre personajes y la interacción con el público. En México, temas como “Tangananica Tangananá” o “Mi muñeca me habló” se han vuelto virales, triunfando con fans de diferentes generaciones.

Consejos para asistir al concierto de 31 Minutos en CDMX

Si eres muy fan y no te lo quieres perder, te hacemos las siguientes recomendaciones:



Llega temprano; el Zócalo se llena rápido.

se llena rápido. Lleva agua y ropa cómoda.

cómoda. Usa protector sola r y gorra.

r y gorra. Prepárate con las canciones para no parar de cantar.

El éxito de 31 Minutos es más grande que la nostalgia, pues parte de la cultura latina, y este show en CDMX apunta a ser uno de los más grandes de su historia. ¿Estás listo para el concierto gratuito en CDMX?