7 canciones de BTS que puedes escuchar en tus posadas y serán más divertidas

Las posadas de Navidad no solo se disfrutan con ponche y piñatas, también con buena música que contagie alegría. Si quieres darle un giro moderno y lleno de energía a tus celebraciones, estas canciones de BTS son ideales para animar el ambiente, hacer cantar a todos y convertir tus reuniones en momentos aún más divertidos y memorables.

La popular agrupación surcoreana Bangtan Boys tiene ciertos temas con vibra navideña, o ideales para el espíritu festivo, que harán tus eventos mucho más alegres y entretenidos. Además, puedes combinarlas con villancicos tradicionales y otras canciones pop para crear una playlist equilibrada entre lo clásico y lo moderno.

Estas son las canciones de BTS que no pueden faltar en tu posada navideña

Christmas Love – Jimin: suave, emotiva y perfecta para el momento más tranquilo de la posada, cuando todos están conviviendo y tomando ponche.

Snow Flower – V (feat. Peakboy): tiene una atmósfera cálida y nostálgica que encaja muy bien con las noches decembrinas y la convivencia en familia.

tiene una atmósfera cálida y nostálgica que encaja muy bien con las noches decembrinas y la convivencia en familia. Butter (Holiday Remix): aunque no es navideña originalmente, este remix tiene un sonido festivo y alegre ideal para animar la fiesta.

aunque no es navideña originalmente, este remix tiene un sonido festivo y alegre ideal para animar la fiesta. Permission to Dance: es optimista, contagiosa y perfecta para que todos bailen después de romper la piñata.

|Crédito: Axelle/Bauer-Griffin | Getty Images

Dynamite: su estilo retro y energía positiva la convierten en una gran opción para levantar el ánimo y hacer la posada más divertida.

su estilo retro y energía positiva la convierten en una gran opción para levantar el ánimo y hacer la posada más divertida. Life Goes On: ideal para el momento reflexivo de la temporada, cuando se comparten buenos deseos y abrazos.

ideal para el momento reflexivo de la temporada, cuando se comparten buenos deseos y abrazos. My You – Jungkook: romántica y cálida, funciona muy bien como música de fondo mientras se convive y se celebra el espíritu de unión.

¿Qué se sabe del nuevo disco de BTS?

Las superestrellas del K-pop BTS están próximos a lanzar un nuevo álbum y junto a eso, también anunciaron una nueva y masiva gira mundial para el 2026, de acuerdo a Bloomberg.

El grupo musical debió detenerse años atrás debido a que uno de sus integrantes tuvo que cumplir con el servicio militar, el cual es obligatorio en Corea del Sur. Sin embargo, los proyectos en solitario es lo que ha mantenido a sus fans informados y conectados.

Según comunicaron sus representantes, en las próximas semanas podría conocerse el primer single de su reencuentro, incluso algunos aseguran que podría llegar para Navidad.