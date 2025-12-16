¿A qué huele Bad Bunny? Fan que estuvo cara a cara con el cantante lo confirma y revela su perfume

Bad Bunny no solo es un ícono que llena estadios y rompe récords: también despierta curiosidad de sus fans por absolutamente todo lo que lo rodea, incluso su aroma. Y ahora, una fan que logró estar muy cerca del cantante durante su concierto en la Ciudad de México asegura conocer la respuesta a la interrogante: ¿a qué huele Bad Bunny?

La respuesta se volvió viral en TikTok y los fans están hablando de eso en redes sociales. Aquí te dejamos el video:

¿A qué huele Bad Bunny?: Una fan estuvo cerca de Bad Bunny y lo confirmó

La influencer María Bottle compartió un video en TikTok donde afirma que estuvo lo suficientemente cerca del artista como para identificar su fragancia. Resulta que la creadora de contenido fue una de las invitadas a “La Casita”, la famosa zona exclusiva del escenario donde Bad Bunny convive con personajes reconocidos de las redes, la farándula, el cine y la televisión.

Según explicó, ella es una persona que ha adiestrado muy bien su nariz, por lo que cuando lo tuvo cerca, fue capaz de poner atención y detectar las notas del aroma que desprendía el cantante. Fue así como ella logró reconocer el perfume que, asegura, utiliza el puertorriqueño.

¿Qué perfume usaría Bad Bunny?

De acuerdo con María Bottle,no tiene duda de que el perfume que usa Bad Bunny sería The Noir 29 de Le Labo, una fragancia unisex lanzada en 2015 y creada por el perfumista Frank Voelkl.

Que el artista use este perfume tiene todo el sentido del mundo. Este pertenece a la familia aromática amaderada, conocida por ser elegante, profunda y poco convencional, algo que encaja bastante bien con la personalidad y estética del “Conejo Malo”.

¿A qué huele The Noir 29 de Le Labo?

Ya sea que te interese oler la fragancia o usar una similar, te contamos que las notas del perfume que supuestamente usa Bad Bunny son complejas y sofisticadas:



Notas de salida : higo, hoja de laurel y bergamota

: higo, hoja de laurel y bergamota Notas de corazón : cedro, vetiver y almizcle

: cedro, vetiver y almizcle Notas de fondo: tabaco y heno

El resultado es un aroma amaderado, fresco, especiado, ligeramente dulce, aromático y con toques verdes y tabaco. Si te gustan las fragancias intensas y elegantes, en definitiva esto es algo que debes probar.

¿Cuánto cuesta oler como Bad Bunny?

Como dijimos, es muy probable que quieras oler igual que el ídolo máximo del trap y el reggaetón. Si tienes en mente usar la misma fragancia que el artista, toma en cuenta lo siguiente: la fragancia The Noir 29 de Le Labo cuesta alrededor de 7,250 pesos mexicanos en su presentación de 100 ml, según el precio oficial.

¿Crees que la deducción de la influencer fue atinada o piensas que puede equivocarse?

