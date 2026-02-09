Bad Bunny: a cuánto asciende su fortuna después del medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny dejó a muchos fans del reguetón y del fútbol americano (NFL) impactados tras su concierto en el medio tiempo del Super Bowl 2026. Esta atención traspasó las redes sociales y ahora muchos se preguntan cuánto dinero ganó y, sobre todo, a cuánto asciende su fortuna tras el show.

El cantante de “Baile inolvidable” y “Yo perreo sola” tendría un total aproximado de 100 mil millones de dólares en su cuenta bancaria, según cifras de Celebrity Net Worth, un portal estadounidense que se dedica a registrar las ganancias de algunas celebridades.

Aunque su música ha trascendido las barreras del idioma desde su debut en 2018, sus mayores ingresos provienen de patrocinios con marcas, sus giras de conciertos y las reproducciones por streaming de sus canciones, que llegan a millones de usuarios cada día.

135 millones de personas vieron el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny.|(YouTube NFL)

Cómo son las lujosas casas de Bad Bunny

Bad Bunny tiene en total cinco casas, según información de Architectural Digest. La primera está ubicada en San Juan, Puerto Rico, una mansión que fue su refugio durante la pandemia. También cuenta con un remolque que renta en una plataforma de alojamiento, inspirado en su álbum El último tour del mundo.

Bad Bunny’s new mansion in LA 🌴 pic.twitter.com/ebLCGoBs83 — Bad Bunny Global News 🐰 (@badbunny_global) January 23, 2023

Según Celebrity Net Worth, el artista pagó 8.8 millones de dólares por una mansión en Hollywood Hills y también compró una casa en Los Ángeles que Ariana Grande vendió por 8.9 millones de dólares. Además, tuvo otra propiedad en LA.

¿Cuánto dinero ganó Bad Bunny por el show del medio tiempo del Super Bowl 2026?

Bad Bunny no recibió ningún pago por ofrecer el concierto del medio tiempo del Super Bowl 2026. Al igual que otros artistas que se han presentado, el show se realiza de manera gratuita, aunque la NFL cubre los costos de producción.

¿Cuántas vistas tuvo Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Más de 135 millones de personas vieron a Bad Bunny sobre el escenario de la NFL, según CBS News. En YouTube, el video oficial del show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026 superó los 20 millones de reproducciones en menos de 12 horas.