Bad Bunny tomó una inesperada decisión tras su show del medio tiempo del Super Bowl 2026 que confundió a todos

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 causó furor en todo el mundo. Y es que desde los días previos, ya existían una infinidad de apuestas sobre el tipo de espectáculo que daría y si cantaría en español para demostrar su respaldo a la comunidad latina, tal como lo hizo en la reciente entrega de los Grammys, cuando se convirtió en uno de los más ovacionados de la noche .

Sin embargo, lo que no se vio venir, es que podría estar por dar inicio a otro capítulo en su carrera. O al menos esta es una de las teorías que empezaron a circular en redes luego de que el cantante puertorriqueño eliminó todas sus publicaciones de Instagram, lo que para muchos es una clara señal de que está próximo a lanzar nueva música y por eso "se despidió" de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Bad Bunny causó furor al borrar todas las fotos de su Instagram|Instagram. @badbunnypr

¿Por qué Bad Bunny borró sus fotos de Instagram?

Aunque el artista no hizo ninguna referencia a esta decisión en línea, rápidamente se viralizaron distintas versiones sobre las razones por las que borró imágenes y videos de su perfil oficial de Instagram. Las más fuertes aseguran que esto sería una especie de "anuncio" de que el "Conejo Malo" está por arrancar una etapa de creación y planeación para su siguiente disco.

Bad Bunny desató una infinidad de teorías por su extraña decisión en redes sociales|X. @sanbenito

Además, esta no es la primera vez que Bad Bunny "desaparece" de redes sociales, sino que anteriormente ya ha hecho este tipo de movimientos y regresa meses después con novedades acerca de su música. Aunque hasta el momento todo se trata de suposiciones, por lo que habrá que estar atento a todas las pistas que vaya soltando conforme pase el tiempo.

TODAS las canciones que tocó Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio en el Gran Tazón LX acaparó millones de miradas en todo el mundo, desde el público que estuvo presente en el Caesars Superdome de Nueva Jersey; hasta las personas que lo sintonizaron por señal abierta y canales de streaming. Por su parte, Bad Bunny sorprendió con un recital inspirado en la cultura latina y del caribe, rindiéndole honor a sus raíces puertorriqueñas.

La gran mayoría de los temas que cantó, pertenecen a su último álbum, aunque también agregó algunos de los éxitos que lo consolidaron como el mayor exponente del género urbano en los últimos años. Como invitados, tuvo a Lady Gaga con una versión en salsa de "Die with a smile" y a Ricky Martín con "Lo que le pasó a Hawaii" .

El resto de su repertorio fue:

