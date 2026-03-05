Bad Bunny podría abrir la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de México Estados Unidos y Canadá

Bad Bunny se ha vuelto el cantante del momento, y ahora se ha hecho viral un rumor, y es que algunos medios señalan que, el Conejo Malo suena muy fuerte para que tenga un show musical en la Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Esta noticia cobró fuerza luego del éxito que tuvo el puertorriqueño en el Super Bowl 60 de la NFL.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Arrestaron a Britney Spears en California. ¿Cuál es su situación legal hoy, jueves 5 de marzo?

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

El primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y el primer cotejo de esta fiesta mundialista será el 11 de junio en punto de las 13:00 horas, con el encuentro de México contra Sudáfrica, partido que corresponde al juego 1 de este Mundial.

Hasta el momento no se sabe si Bad Bunny estará en un show musical que abra el inicio de la Copa del Mundo México Estados Unidos y Canadá 2026; o si estará hasta la final de esta justa mundialista, la cual tiene fecha para llevarse a cabo el domingo 19 de julio de 2026 en el Metlife Stadium de NY-NJ en Estados Unidos en punto de las 18:00 horas.

Concierto de Bad Bunny 2026

Por otro lado, se dice que, uno de los objetivos de Bad Bunny es regresar a México y seguir los pasos de Michael Jackson, algunos rumores señalan que, el Conejo Malo quiere hacer su show musical en uno de los estados más icónicos de la Ciudad de México, hablamos del Estadio Azteca, la cual será sede de la Copa del Mundo 2026.

Luego de su gira que se dio a finales del 2025 con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, la cual se dio en el Estadio GNP Seguros, el cantante de 31 años de edad otorgó hasta 8 fechas, lo cual dejó una buena derrama económica a la capital del país. El rumor sobre el regreso del ganador de Grammy al territorio azteca lo dio a conocer el creador de contenido Castillxoo, quien añadió que su meta es llenar el Coloso de Santa Úrsula.

¿Cuántos Grammys tiene Bad Bunny?

Mejor Álbum de Pop o Urbano Latino YHLQMDLG en el 2021

Mejor Álbum de Música Urbana, El Último Tour Del Mundo en el 2022

Mejor Álbum de Música Urbana: Un Verano Sin Ti en el 2023

Mejor interpretación musical mundial: Debí Tirar Más Fotos en el 2026

Mejor Álbum de Música Urbana: Debí Tirar Más Fotos en el 2026

Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos en el 2026