¿Banda del Corona Capital 2026 publica historia racista? En redes piden que CANCELEN su visita a México
La banda Angine de Poitrine está generando mucha expectativa por su visita a México para el Corona Capital 2026, pero ya surgió una polémica con su nombre.
A unos días de que se anunciara el lineup oficial para el Corona Capital 2026, la presencia de una banda canadiense está generando una polémica en redes sociales. A causa de una historia de Instagram que ha sido considerada racista, hay quienes ya están pidiendo que se cancele la visita de Angine de Poitrine a México.
A continuación te contamos sobre la publicación que inició la controversia y cuál es la conversación que ha surgido en Instagram y TikTok.
Acusan a Angine de Poitrine, banda del Corona Capital 2026, de racismo
Una vez que fue anunciado el cartel con las bandas y músicos que formarán parte del festival Corona Capital 2026, la mayoría de artistas republicaron la información en sus cuentas oficiales; lo más común es que agreguen un breve mensaje para sus fans mexicanos o algunos emojis.
La banda canadiense Angine de Poitrine, originaria de Quebec, no fue la excepción. Sin embargo, su historia de Instagram está causando polémica porque encima del anuncio añadieron un emoji de frijoles, en referencia a su visita a México. Esta acción ha sido interpretada por algunas personas como un estereotipo racista hacia nuestro país.
@acorsaint #coronacapital #anginedepoitrine #musica @anginedepoitrine @Corona Capital ♬ Frijolero - Molotov
Creadores de contenido en redes como TikTok ya están abordando el tema. "Usar los frijoles para referirte a México está súper mal porque hay un insulto que dice 'beaner'. Es un término despectivo utilizado principalmente en Estados Unidos", explica el usuario conocido como @acorsaint en TikTok. "Pudieron haber puesto cualquier cosa, unos tacos un chile o lo que sea".
El creador de contenido también puso de ejemplo la canción "Frijolero", de Molotov, que precisamente habla sobre este tipo de término de connotación despectiva.
"No importa si son emojis, es el mensaje", "nadie los conoce" y "ya cancélenlos", son algunos de los comentarios que pueden leerse ante la crítica para Angine de Poitrine.
También hay cierta cantidad de personas que defiende a la banda o que opinan que podría haber otra razón para la historia de Instagram, más allá de un discurso racista. "No creo que haya sido con intenciones ofensivas", escribió un usuario.