¿Primer headliner del Corona Capital 2026? Integrante de Twenty One Pilots confirma que estará en “un festival de México” a finales de año

El Corona Capital ha mantenido a todos sus seguidores a la expectativa de lo que será el cartel de la edición de 2026, pues con el paso de los años se ha vuelto uno de los festivales más reconocidos de todo México e incluso de América Latina.

Una de las bandas que más ruido han hecho para formar parte del cartel de este año son Twenty One Pilots, el dúo estadounidense conformado por Tyler Joseph y Josh Dun que ha conquistado al mundo entero con sus ritmos eléctricos y letras, misma que estaría por formar parte luego de Josh “spoileara” su visita a México.

¿Twenty One Pilots estará en el Corona Capital?

Si bien, la banda no ha confirmado su participación, ni el Corona Capital ha dado señales sobre las bandas que podrían formar parte de la edición 2026, una entrevista a Josh los ha puesto como uno de los headliners de la edición de este año.

Se espera que la banda ofrezca un concierto en su tierra natal, Ohio este año y Josh fue contundente con su respuesta al mencionar que tras este show únicamente tendrán una presentación en México después:

“Creo que tenemos un festival en México después, pero básicamente será el cierre” y aunque el músico no compartió más detalles, los fans en seguida los ligaron al Corona Capital 2026, siendo este uno de los últimos festivales del año…

another festival in mexico after the oct 17th show ohhhh my gosh pic.twitter.com/8R5h2ZPIwR — katie (@buterflysoup) May 15, 2026

¿Qué bandas se esperan en el Corona Capital 2026?

Por ahora los nombres que más han sonado para esta edición del Corona Capital son: The Strokes, Gorillaz, Tame Impala, JENNIE, Thundercat, IDLES, Nine Inch Noize y ahora Twenty One Pilots, por lo que solamente queda estar al pendiente del revelado del cartel en las próximas semanas.

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

Para la edición de este año, se ha confirmado que el Corona Capital contará de tres días como ha sido lo habitual en los últimos años y se estará llevando a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el que se espera que sea uno de los mejores fines de semana del año en cuanto a música en vivo.