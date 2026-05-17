ÚLTIMA HORA: Cancelan esperado concierto de Kenia Os en México

Aviso importante, a través de un comunicado oficial por parte de Ocesa se dio a conocer que el concierto de la cantante Kenia OS se canceló debido a complicaciones ajenas a la artista, al recinto y a la organización, por lo que, el espectáculo de la cantante que se tenía programado para el 20 de mayo en el Auditorio Cuelanguetza no se llevará a cabo.

“Informamos al público de Oaxaca que, debido a complicaciones ajenas a la artista, al recinto y a la organización, el concierto de Kenia OS programado para el próximo 20 de mayo en el Auditorio Cuelanguetza no se llevará a cabo. El show de esta gira fue diseñado con una producción de gran escala pensada para ofrecer una experiencia a la altura de lo que se ha presentado en cada ciudad. Después de un análisis las características del Auditorio Cuelanguetza, no permiten montar la producción en las condiciones que el show requiere”, se puede leer en el comunicado.

Te puede interesar: U2: Captan en video a Bono bailando salsa en un salón de CDMX

Así puedes pedir el reembolso de tu boleto de Kenia Os

En este mismo comunicado, Ocesa dice lo siguiente: “Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria”.

EN UNOS MOMENTOS MÁS INFORMACIÓN...