U2: Captan en video a Bono bailando salsa en un salón de CDMX

El cantante de U2 Bono, fue captado bailando salsa en un salón de la Ciudad de México, en el video, se puede ver al líder de la banda irlandesa sacando los mejores pasos al ritmo de este género musical mientras las personas le aplauden y una voz más se escucha decir: “¡Vamos Bono!”.

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De acuerdo con los primeros informes, Bono estuvo bailando salsa en un salón nocturno que se ubica en la Colonia Roma. Este momento llegó luego de que el cantante y la banda de rock U2 hicieran una serie de grabaciones en las calles del centro histórico.

La banda de rock U2 ha estado desde hace varios días en la Ciudad de México y todo inició cuando hicieron una filmación “secreta” en el Centro Histórico para grabar su sencillo “Street of Dreams”, un tema que estará disponible en su siguiente material discográfico. Larry Mullen Jr, Adam Clayton, The Edge y Bono aparecieron el pasado miércoles a bordo de un autobús con una leyenda que decía: “La calle de los sueños”, este vehículo hizo un recorrido sobre la calle 5 de mayo con destino a la Plaza de Santo Domingo.

El vecino que ayudó a U2

Por otro lado, un momento que también llamó mucho la atención fue que, uno de los vecinos les abrió las puertas de su casa en la Plaza de Santo Domingo luego de un imprevisto que se dio en la grabación. Recordemos que, ese día se dieron tormentas eléctricas y lluvias que afectaron el generador utilizado en la filmación de su video, por lo que, este ciudadano les permitió resguardarse del mal clima en su inmueble.

En un video también que quedó grabado, se puede ver a Bono, Larry Mullen Jr, Adam Clayton y The Edge ingresar a esta casa mientras la familia estaba cenando, sin embargo, la banda de rock les dijo: “Hola, muchas gracias”, para después salir al balcón y así seguir continuando grabando el video de su nuevo sencillo.

