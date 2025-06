¿Merecido? Chappell Roan, quién es y por qué será headliner en el Corona Capital 2025

El anuncio del lineup del Corona Capital 2025 sigue (y seguirá) dando de qué hablar. Y es que luego de conocer que Chappell Roan será headliner en el festival, las redes sociales se alborotaron y los internautas no dudaron en manifestar sus encontradas opiniones. ¿Chappell Roan tiene los argumentos para encabezar el cartel oficial del Corona Capital 2025? Te contamos quién es y todo lo que debes saber de la ‘nueva princesa del pop’.

¿Chappell Roan merece ser headliner del Corona Capital 2025?

Como siempre pasa, los fans (y conocedores) de los grandes festivales musicales, como el Corona Capital, han cuestionado si Chappell Roan está a la altura para ser headliner en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vaya, se le compara con artistas como Paul McCartney, Blur y otros más que han encabezado el festival musical.

La postura de los pocos optimistas es que su trayectoria musical no es suficiente para ser headliner, pues sólo tiene un álbum publicado. Sin embargo, la calidad de sus shows sí es de otro nivel y nadie podría negarlo. Ahora, ¿sería tan bueno ese único álbum para ubicarla entre las exponentes más importantes del momento? Probablemente sí.

Por otro lado, para otros usuarios de redes sociales, las virtudes de Chappell Roan irían más allá de lo que hace en el escenario (que no es cosa menor); algunos la catalogan como líder de una nueva generación en gran medida por su impacto mediático.

¿Quién es Chappell Roan, headliner del Corona Capital 2025?

Chappell Roan, la también llamada ‘nueva princesa del pop', será headliner en el Corona Capital 2025 el próximo sábado 15 de noviembre y desde ya está causando revuelo. Su nombre real es Kayleigh Rose Amstutz y nació en Misuri el 19 de febrero de 1998. Desde los 14 años comenzó su actividad de YouTube y para los 17 ya estaba firmando contratos discográficos. En 2023 publicó su primer álbum The Rise and Fall of a Midwest Princes y su éxito ha sido tal que ha recibido premios y ha conseguido presentarse en festivales como el Coachella y Lollapalooza. Pero eso no es todo.

Se dice que Chappell Roan tiene un estilo único: la influencia ochentera en su música y la teatralidad en sus shows incorporando el arte drag. Cabe mencionar que la comunidad LGBTIQ+ se ha identificado con algunos de sus temas.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Chappell Roan, headliner del Corona Capital 2025?

Si aún no estás familiarizado con la música de Chappell Roan, podrías comenzar por escuchar sus canciones más famosas: Pink Pony Club, Good Luck, Babe!, HOT TO GO! y The Giver (este tema causó revuelo por sonar ‘muy’ country). ¡Ojo! Si quieres ver a Chappell Roan en un formato más íntimo, puedes ver su Tiny Desk Concert en YouTube.