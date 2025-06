Karol G Anuncia nuevo álbum ‘Tropicoqueta’ y le llueven críticas ¿le copió a Bad Bunny?

A tan sólo unas horas de que Karol G nos regalara un probadita de su nuevo lanzamiento discográfico, los internautas se le fueron encima. Y es que el disgusto generalizado en redes sociales apunta a que le habría ‘copiado’ a Bad Bunny. ¿Será? Aquí los detalles.

Tropicoqueta, el nuevo disco de Karol G

A través de sus redes sociales oficiales, Karol G anunció el lanzamiento de su nuevo disco titulado Tropicoqueta y ya nos regaló un vistazo a lo que se viene. “Por fin les dejo saber esto. Se me sale el corazón! Mi nuevo álbum Tropicoqueta. Muy Pronto!, se lee en la publicación que acompaña al videoclip del que sería el primer sencillo del álbum.

Critican a Karol G por copiarle a Bad Bunny

Horas después del lanzamiento del videoclip que, dicho sea de paso ya acumula casi 20 mil reproducciones en YouTube, las redes sociales se le fueron encima a la ‘Bichota’ por copiar el concepto del Debí tirar más fotos de Bad Bunny. Incluso, algunos internautas también señalaron que Karol G ya le habría copiado a Rosalía en algún momento.

Sin embargo, Karol G dejó en claro que en este nuevo disco pretende volver a sus raíces y a los sonidos que le permitieron llegar hasta donde lo ha hecho. “Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? … que viene para mi? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa…", se lee en la publicación.

“Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”, compartió Karol G en sus redes sociales sobre Tropicoqueta.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Karol G?

Con base en la información compartida por Karol G en sus redes sociales oficiales, Tropicoqueta, el nuevo disco de Karol G, estará disponible a partir del 20 de junio de este año.