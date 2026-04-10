Dream Theater, Silverio, AC/DC y más; estos son los conciertos IMPERDIBLES en la CDMX este fin de semana del 10, 11 y 12 de abril de 2026

Una vez más la Ciudad de México vivirá unos de los conciertos más intensos este fin de semana, pues como nos tiene acostumbrados, seremos testigos de grandes presentaciones que atraparán al público chilango como pocas veces.

Prueba de ello fue la presentación de la mítica banda de hard rock AC/DC, quienes ofrecieron su primer concierto, aunque este fin de semana repetirán la dosis junto con más artistas que estarán actuando en vivo en una de las capitales culturales del mundo y que poco a poco se ha hecho de un gran nombre dentro de destinos recreativos.

¿Qué conciertos habrá en la Ciudad de México este fin de semana?