Dream Theater, Silverio, AC/DC y más; estos son los conciertos IMPERDIBLES en la CDMX este fin de semana del 10, 11 y 12 de abril de 2026
Lo mejor del rock, metal y electrónica estará llegando a la Ciudad de México este fin de semana.
Una vez más la Ciudad de México vivirá unos de los conciertos más intensos este fin de semana, pues como nos tiene acostumbrados, seremos testigos de grandes presentaciones que atraparán al público chilango como pocas veces.
Prueba de ello fue la presentación de la mítica banda de hard rock AC/DC, quienes ofrecieron su primer concierto, aunque este fin de semana repetirán la dosis junto con más artistas que estarán actuando en vivo en una de las capitales culturales del mundo y que poco a poco se ha hecho de un gran nombre dentro de destinos recreativos.
¿Qué conciertos habrá en la Ciudad de México este fin de semana?
- El viernes 10 de abril, la mítica banda de metal progresivo Dream Theater celebrará 40 años en la Arena Ciudad de México con un show épico y que todo fan querrá ver pues es el regreso de la alineación original.
- El ganador de 5 Grammy's, Marcos Witt estará llegando al Auditorio Nacional este viernes 10 de abril con sus éxitos de fe que lo han colocado como uno de los artistas más reconocidos.
- Es importante tener lista la prenda roja… Pues “Su Majestad Imperial” Silverio estará presentando sus mejores temas en el FÜCK OFF ROOM, donde probablemente eleve la temperatura como en los típicos shows de este DJ y productor.
- El sábado 11 de abril viviremos el segundo concierto de la legendaria banda AC/DC en el Estadio GNP, donde las expectativas son muy altas tras el primer show ofrecido donde vimos a Angus Young, Brian Jhonson y compañía tocando sus mejores clásicos.
- Una de las propuestas más frescas, Nation of Language del new wave y synth-pop llegará al Foro la Ciudad de México a tocar los temas que los han posicionado como uno de los proyectos más interesantes en una fecha doble este viernes 10 y sábado 11.
- Directamente desde Argentina, llegará al Multiforo Alicia una de las bandas alternativas más representativas, pues Boom Boom Kid estará presentándose en una fecha única en la Ciudad de México este sábado.
- La banda alemana Unprocessed se estará presentando en el Multiforo Alicia para hacer sonar sus éxitos de metal progresivo y metalcore este domingo 11 de abril.