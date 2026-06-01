¡Habrán conciertos GRATIS en pleno mes mundialista en CDMX! Estas son las presentaciones en vivo que no te puedes perder en junio
¡Apúntale! Estos son los conciertos que habrá en la Ciudad de México este mes de junio de 2026.
Estamos entrando a un gran mes en cuanto a los conciertos se refiere, pues junio vendrá cargado de algunas de las presentaciones en vivo más esperadas tanto de artistas internacionales como locales, por lo que si aún no tienes tus entradas, te des la oportunidad de ir a estas imperdibles fechas.
Además de las esperadas presentaciones que llegarán dentro de la temporada mundialista, la Ciudad de México estará recibiendo una gran cantidad de conciertos donde veremos desde K-Pop, rock, rap, norteño y demás baladas que seguramente te harán cantar a todo pulmón.
En pleno mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México estará recibiendo algunos de los conciertos más esperados de todo el año este mes de junio de 2026, mismo del que se espera, sea inolvidable.
¿Qué conciertos habrá en CDMX en el mes de junio de 2026?
Estos son los mejores conciertos que estaremos viviendo en la CDMX durante el mes de junio que juntarán tanto a fandoms del K-Pop, como del rock y demás géneros en la capital.
- Pulp 02 de Palacio de los Deportes
- Little Jesus - Auditorio Nacional, 03, 04, 05, 07 y 14 de junio
- Metronomy - Teatro Metropólitan 04 de junio y 05
- Monsta X - Auditorio Nacional, 05 de junio
- The Growlers - Teatro Metropólitan, 06 de junio
- Milo J - Palacio de los Deportes, 06 de junio
- Matisse - Auditorio Nacional 06 de junio
- te vi en un planetario - Lunario del Auditorio Nacional
- Rawayana - Palacio de los Deportes, 07 de junio
- México Vibra - Auditorio Nacional, martes 09 de junio
- DeadMau5 - Monumento a la Revolución, 10 de junio - GRATIS -
- Los Ángeles Negros - Teatro Metropolólitan, 13 de junio
- Cristian Castro - Auditorio Nacional, 15 y 16 de junio
- Julieta Venegas - Auditorio Nacional 17 de junio
- Rush - Palacio de los Deportes, 18 y 20 de junio
- Jessie & Joy - Auditorio Nacional 19 de junio
- ZAYN - Estadio GNP 20 de junio
- Los Tigres del Norte - Estadio GNP 27 de junio