¡Habrán conciertos GRATIS en pleno mes mundialista en CDMX! Estas son las presentaciones en vivo que no te puedes perder en junio

Estamos entrando a un gran mes en cuanto a los conciertos se refiere, pues junio vendrá cargado de algunas de las presentaciones en vivo más esperadas tanto de artistas internacionales como locales, por lo que si aún no tienes tus entradas, te des la oportunidad de ir a estas imperdibles fechas.

Además de las esperadas presentaciones que llegarán dentro de la temporada mundialista, la Ciudad de México estará recibiendo una gran cantidad de conciertos donde veremos desde K-Pop, rock, rap, norteño y demás baladas que seguramente te harán cantar a todo pulmón.

En pleno mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México estará recibiendo algunos de los conciertos más esperados de todo el año este mes de junio de 2026, mismo del que se espera, sea inolvidable.

¿Qué conciertos habrá en CDMX en el mes de junio de 2026?

Estos son los mejores conciertos que estaremos viviendo en la CDMX durante el mes de junio que juntarán tanto a fandoms del K-Pop, como del rock y demás géneros en la capital.



Pulp 02 de Palacio de los Deportes

02 de Palacio de los Deportes Little Jesus - Auditorio Nacional, 03, 04, 05, 07 y 14 de junio

- Auditorio Nacional, 03, 04, 05, 07 y 14 de junio Metronomy - Teatro Metropólitan 04 de junio y 05

- Teatro Metropólitan 04 de junio y 05 Monsta X - Auditorio Nacional, 05 de junio

- Auditorio Nacional, 05 de junio The Growlers - Teatro Metropólitan, 06 de junio

Milo J - Palacio de los Deportes, 06 de junio

- Palacio de los Deportes, 06 de junio Matisse - Auditorio Nacional 06 de junio

- Auditorio Nacional 06 de junio te vi en un planetario - Lunario del Auditorio Nacional

- Lunario del Auditorio Nacional Rawayana - Palacio de los Deportes, 07 de junio

- Palacio de los Deportes, 07 de junio México Vibra - Auditorio Nacional, martes 09 de junio

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- Los Ángeles Negros - Teatro Metropolólitan, 13 de junio

- Teatro Metropolólitan, 13 de junio Cristian Castro - Auditorio Nacional, 15 y 16 de junio

- Auditorio Nacional, 15 y 16 de junio Julieta Venegas - Auditorio Nacional 17 de junio

- Auditorio Nacional 17 de junio Rush - Palacio de los Deportes, 18 y 20 de junio