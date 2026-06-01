Kali Uchis tendrá conciertos en solitario, estas son las fechas y la preventa de los boletos en México

Buenas noticias para los seguidores de Kali Uchis, la colombiana por fin regresará a México con dos fechas de su The Sincerely Tour. Las fechas para estos espectáculos de la cantante se tienen agendados para el 2 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 4 del mismo mes en el Foro GNP Seguros de Mérida.

La preventa para conseguir los boletos del concierto de Kali Uchis en México serán el 4 de junio en punto de las 11:00 horas a través de Banamex, mientras que, la venta general dará inicio el 5 de junio, estas entradas también estarán disponibles en Ticketmaster y en Eticket para Mérida.

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La gira de Kali Uchis, una coincidencia con su nuevo material discográfico

Cabe señalar que, el nuevo álbum de la colombiana mostrará uno de sus lados más íntimos, ya que fue escrito y producido ejecutivamente por la propia cantante. En este proyecto se da el lanzamiento de su video oficial llamado: “All I Can Say”, una canción que pudo ser dirigida por Bethany Vargas, pero lo que caracteriza mucho este material, es su esencia inspirada en el cine de los años 50, que es Noir.

Premios de Kali Uchis

La cantante colombiana ha ido creciendo mucho de manera profesional en los últimos años, pero, el material que la catapultó a la cima fue el que sacó en el 2024 “ORQUÍDEAS”, un álbum que para muchos fue su mejor proyecto y que además logró colocarse en el puesto número 2 de los Billboard 200.

En este álbum participa Peso Pluma con el tema “Igual Que Un Ángel”, canción que obtuvo el certificado Platino y que además se posicionó como el número uno de Hot Latin Songs, de igual forma estuvo el tema de “Labios Mordidos” con Karol G con un certificado de Oro y de igual manera, se colocó en el sitio 10 de la mencionada lista.

De hecho, ORQUÍDEAS fue el material de Kali Uchis que fue nominado a Mejor Álbum Poo Latino en los GRAMMY 2025 y a Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin GRAMMYs; también pudo ganar premios en los en los Latin American Music Awards y en los Billboard Latin Music Awards.

