OFICIAL: Taylor Swift anuncia canción para Toy Story 5, esta es la fecha de lanzamiento en México

Taylor Swift también participará en el proyecto de Toy Story 5, así se dio a conocer esta información luego de que en la cuenta oficial de Instagram de Pixar y de Toy Story, subieran un video donde aparece el nombre de la cantante con la tipografía de las letras de esta cinta y el tema lleva como nombre: "I Knew it, i knew yoy", la fecha de estreno que se ve en este material marca el 19 de junio.

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¿De qué tratará Toy Story 5?

Si eres un niño que creció viendo las películas de Toy Story, seguramente no querrás perderte esta nueva cinta, la cual se ambientará 7 años después de la reunión de los juguetes, y en esta entrega volveremos a ver las aventuras de Woody, la Vaquerita y Buzz Light. En uno de los adelantos, se puede ver que la pandilla de muñecos de acción y más juguetes deberán enfrentarse a un villano en común.

De acuerdo con lo que ha circulado en internet, la historia se centrará en Woody y Buzz, quienes se reencuentran para ayudar a Bonnie, quien ahora es absorbida por una tableta inteligente que lleva como nombre Lilypad, un dispositivo móvil con una imagen bastante amigable y que promete mucha diversión, pero no todo es como parece.

Por otro lado, en el primer trailer se observar que, el paso del tiempo en el Vaquero favorito ya ha cobrado factura, puesto que veremos a Woody con lo que parece ser una aparente “Calvicie” bajo su sombrero, pero el astronauta vuelve a tomar un rol de líder para el resto del grupo mientras intentan rescatar a la niña, quien parece tener mucha cercanía con la pantalla.

¿Qué otras canciones ha hecho Taylor Swift para películas de niños?

La cantante Taylor Swift, quien interpretará una canción para la quinta entrega de Toy Story ya tiene en su historial de carrera varios temas, uno de ellos es el de Crazier la cual suena en la película de Hannah Montana, Beautiful Ghost en Cats entre otros más.

