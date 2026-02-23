Kali Uchis, sobre su concierto cancelado en Guadalajara: “Pido que se cuiden por favor y estén seguros. Estoy rezando por México”

Luego de que se diera a conocer que, el pasado domingo 22 de febrero de 2026 el concierto de la cantante Kali Uchis se cancelaba por la situación de seguridad por la que atraviesa el país, la artista colombo estadounidense se pronunció a través de sus redes sociales y subió una historia en su cuenta oficial de Instagram donde reza por México y pidió que se cuidarán todos los ciudadanos para que estén seguros.

“Pido que se cuiden por favor y estén seguros, les amo mucho y estoy rezando por México”, fueron las palabras de Kali Uchis.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Importantes conciertos cancelados en México hoy domingo 22 de febrero de 2026

Así dieron a conocer que, el concierto de Kali Uchis se cancelaba en Jalisco el 22 de febrero

Fue a través de un comunicado donde los promotores del evento revelaron que, la presentación de la cantante Kali Uchis era cancelada y además se señala que, el reembolso de sus boletos sería efectiva en los tiempos establecidos para quienes los obtuvieron en línea; si la compra fue desde la taquilla, los fanáticos deberán presentarse en el inmueble donde adquirieron y solicitar la devolución.

“Informamos al público de Guadalajara que, debido a circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto, el show de Kali Uchis programado para hoy 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo.

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por su institución bancaria. Si tu compra fue en la taquilla, podrás solicitar tu reembolso en el mismo lugar donde realizaste la compra en los próximos días”, escribió Ocesa.

¿El concierto de Kali Uchis en la CDMX será cancelado también?

Kali Uchis tenía programados 3 conciertos para México en los estados de Monterrey el sábado 21 de febrero de 2026 en el Auditorio Citibanamex, el cual sí se llevó a cabo, sin embargo, el que se tenía programado para el domingo 22 de febrero de 2026 en el Auditorio Telmex, fue cancelado por la situación de seguridad que se vivió en el estado de Jalisco.

El último evento de la artista está programado para que se ejecute en la Ciudad de México el miércoles 25 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes, y hasta el momento, este concierto sí se podría realizar puesto que, el equipo de la colombo estadounidense no han dicho nada sobre una posible cancelación.

